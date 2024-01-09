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        Bursa'da 250'yi aşkın tarihi eserin ele geçirildiği operasyonda 2 şüpheli yakalandı

        Bursa'nın İznik ilçesinde düzenlenen operasyonda 250 parçanın üzerinde tarihi eser ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.01.2024 - 15:15 Güncelleme: 09.01.2024 - 15:30
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        Bursa'da 250'yi aşkın tarihi eserin ele geçirildiği operasyonda 2 şüpheli yakalandı
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        Bursa'nın İznik ilçesinde düzenlenen operasyonda 250 parçanın üzerinde tarihi eser ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

        İznik Jandarma Komutanlığı ekipleri, kırsal Çamoluk Mahallesi'nde yaşayan İbrahim Y. (41) ve Veysel G'nin (41) tarihi eser bulundurduğu bilgisine ulaştı.

        Harekete geçen ekipler, teknik ve fiziki takibin ardından zanlıların adreslerine baskın yaptı.

        İbrahim Y'nin evinde yapılan aramalarda Roma, Bizans ve Osmanlı medeniyetlerine ait olduğu değerlendirilen farklı boy ve ebatlarda 153 sikke ve 36 obje, 30 sütun başı, 34 pişmiş toprak kabı parçası, mızrak ve ok uçları, mezar taşı parçaları, insan figürlü taş, kabartma, hançer, şamdan, metal tabanca iskeleti, el dedektörü ele geçirildi.

        Şüpheli Veysel G'nin evinde ise el dedektörü ile kurusıkı tabanca bulundu.

        Gözaltına alınan şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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