Bursa'da kardan kapanan 56 kırsal mahallenin yolları açıldı
Bursa'nın yüksek kesimlerinde devam eden kar, yaşamı olumsuz etkiliyor.
Bursa'nın yüksek kesimlerinde devam eden kar, yaşamı olumsuz etkiliyor.
Bursa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı ekipleri, 8 ilçede karla mücadele çalışmaları kapsamında son 24 saat içinde kapanan yüksek kesimlerdeki 56 kırsal mahallenin yollarını ulaşıma açtı.
Ekipler, Büyükorhan'da 8, Gürsu'da 3, İnegöl'de 24, İznik'te 9, Mustafakemalpaşa'da 1, Nilüfer'de 2, Osmangazi'de 4 ve Yenişehir'de 5 mahallenin yollarını kardan temizledi.
Ulaşımda aksama yaşanmaması için görev başında olan ekipler, dün başlayan ve yer yer devam eden yağışın etkili olduğu mahallelerde çalışmalarını sürdürüyor.
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