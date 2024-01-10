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        Bursa'da kardan kapanan 56 kırsal mahallenin yolları açıldı

        Bursa'nın yüksek kesimlerinde devam eden kar, yaşamı olumsuz etkiliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.01.2024 - 14:58 Güncelleme: 10.01.2024 - 14:58
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        Bursa'da kardan kapanan 56 kırsal mahallenin yolları açıldı
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        Bursa'nın yüksek kesimlerinde devam eden kar, yaşamı olumsuz etkiliyor.

        Bursa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı ekipleri, 8 ilçede karla mücadele çalışmaları kapsamında son 24 saat içinde kapanan yüksek kesimlerdeki 56 kırsal mahallenin yollarını ulaşıma açtı.

        Ekipler, Büyükorhan'da 8, Gürsu'da 3, İnegöl'de 24, İznik'te 9, Mustafakemalpaşa'da 1, Nilüfer'de 2, Osmangazi'de 4 ve Yenişehir'de 5 mahallenin yollarını kardan temizledi.

        Ulaşımda aksama yaşanmaması için görev başında olan ekipler, dün başlayan ve yer yer devam eden yağışın etkili olduğu mahallelerde çalışmalarını sürdürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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