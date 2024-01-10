Bursa'daki zeytinyağı hırsızlığından 2 kişi tutuklandı

Bursa'nın İznik ilçesinde depodan zeytinyağı çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İlçeye bağlı Yeni Sanayide bulunan bir depodan 400 litre zeytinyağı çalındığı ihbarı alan ekipler olayla ilgili çalışma başlattı.

Kimlikleri tespit edilen E.P, Ş.A.K. ve M.K. evlerine düzenlenen operasyonla yakalandı. Evdeki aramada 125 litre zeytinyağı bulundu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan E.P. ve Ş.A.K. tutuklandı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.