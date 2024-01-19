Bursa'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen karı-koca tutuklandı

Bursa'nın Gemlik ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan karı-koca tutuklandı.

Gemlik Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla ilçeye bağlı Balıkpazarı Yedievler Sokakta İl Jandarma Komutanlığı ve İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonda S.Ö. ile eşi G.Ö. gözaltına alındı.

Evlerinde yapılan aramada, 956,29 gram uyuşturucu madde, uyuşturucu satışından temin edildiği değerlendirilen para ile uyuşturucu içmede kullanılan ekipman ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen karı-koca çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.