Bursa'da kayıp olarak aranan iki kardeş, çay bahçesinde bulundu Bursa'nın Orhangazi ilçesinde kayıp olarak aranan iki kardeş, Gemlik'te bir çay bahçesinde bulundu.

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde kayıp olarak aranan iki kardeş, Gemlik'te bir çay bahçesinde bulundu.

Alınan bilgiye göre, Camikebir Mahallesi Hafız Sait Sokak'ta yaşayan Mehmet İhsan T, oğulları Uğur T. (14) ve Çektar T'nin (11) eve gelmemesi üzerine kayıp başvurusunda bulundu.

Orhangazi Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bölgede yaptığı araştırmalarda çocukların Gemlik'e gittiğini belirledi.

Ekipler, iki kardeşi Gemlik ilçesinde bir çay bahçesinde bularak ailesine teslim etti.