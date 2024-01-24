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        Bursa'da kayıp olarak aranan iki kardeş, çay bahçesinde bulundu

        Bursa'nın Orhangazi ilçesinde kayıp olarak aranan iki kardeş, Gemlik'te bir çay bahçesinde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.01.2024 - 08:35 Güncelleme: 24.01.2024 - 08:35
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        Bursa'da kayıp olarak aranan iki kardeş, çay bahçesinde bulundu
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        Bursa'nın Orhangazi ilçesinde kayıp olarak aranan iki kardeş, Gemlik'te bir çay bahçesinde bulundu.

        Alınan bilgiye göre, Camikebir Mahallesi Hafız Sait Sokak'ta yaşayan Mehmet İhsan T, oğulları Uğur T. (14) ve Çektar T'nin (11) eve gelmemesi üzerine kayıp başvurusunda bulundu.

        Orhangazi Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bölgede yaptığı araştırmalarda çocukların Gemlik'e gittiğini belirledi.

        Ekipler, iki kardeşi Gemlik ilçesinde bir çay bahçesinde bularak ailesine teslim etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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