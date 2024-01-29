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        Bursa'da yalıtım malzemesi imalathanesinde çıkan yangın kontrol altına alındı

        Bursa'nın Orhangazi ilçesinde bir imalathanede çıkan yangın hasara yol açtı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.01.2024 - 09:40 Güncelleme: 29.01.2024 - 10:39
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        Bursa'da yalıtım malzemesi imalathanesinde çıkan yangın kontrol altına alındı
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        Bursa'nın Orhangazi ilçesinde bir imalathanede çıkan yangın hasara yol açtı.

        Yalova yolu Süpürgelik mevkisindeki yalıtım malzemesi imalathanesinde yangın çıktı. Elektrik panosundan çıktığı değerlendiren yangın kısa sürede büyüdü.

        İş yeri kapalıyken içeriden duman yükseldiğini gören bekçi durumu itfaiyeye bildirdi.

        Yangına Orhangazi ve Gemlik ilçesinden çok sayıda itfaiye ekibi müdahale etti. Ekipler, alevlerin, çok sayıda küçükbaş hayvanın yer aldığı iş yerinin yanındaki alana sıçramaması için büyük mücadele verdi.

        İmalathane yakınlarındaki samanlar da iş yeri sahipleri tarafından bölgeden uzaklaştırıldı.

        Yaklaşık bir saatlik müdahalenin ardından yangın kontrol altına alındı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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