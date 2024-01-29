Bursa Büyükşehir Belediyesinden "üstgeçitlere verilen zararlar" hakkında açıklama –Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından İstanbul Yolu ve devamında Yakın Çevre Yolu üzerinde yer alan üstgeçitlerin asansör ve elektrik tesisatlarına bazı kişiler tarafından zarar verilmesi üzerine açıklama yapıldı.

–Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından İstanbul Yolu ve devamında Yakın Çevre Yolu üzerinde yer alan üstgeçitlerin asansör ve elektrik tesisatlarına bazı kişiler tarafından zarar verilmesi üzerine açıklama yapıldı.

Asansör sistemleri ve aydınlatma sistemlerine ait tesisatına bazı kişiler tarafından gece saatlerinde kasıtlı zarar verildiği belirtildi.

Belediyenin yaptığı açıklamaya göre şunlar kaydedildi:

"Terminal önü üstgeçidinde ekiplerimiz tarafından korumayı arttırmak için yapılan kapıların kilitleri zorlanmış bulunmaktadır. Yakın Çevre Yolu üzerinde bulunan Küçükbalıklı üstgeçidinde yer alan asansör sistemleri ve aydınlatma sistemlerine ait tesisata müdahalede bulunulmuştur."

Yaşanan olayda besleme kablolarının kesilemediğinin aktarıldığı açıklamada, "Asansör panoları kanırttırılarak zorlanmış, asansör kapılarına zarar verilmiştir. Asansör kuyularına atık su tahliyesi için yaptırılan drenaj pompaları ve tesisatı sökülerek alınmıştır. Çok sık bu olaylarla karşılaşıldığı için Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından izleme yapılması için takılan kameralara zarar verilmiş, yönlerinin değiştirildiği belirlendi." ifadelerine yer verildi.

Panayır üstgeçidinde yer alan asansör sistemleri ve aydınlatma sistemlerine ait tesisata da yoğun müdahalede bulunulduğu ve çok fazla zarar verildiğine dair paylaşım yapılan açıklama şu değerlendirmelerle noktalandı:

"Üstgeçidin kaplamaları ve demir aksamları dahil sökülmüş ancak yerinden çıkarılamamıştır. Asansör panoları, tesisatları ve motorları sökülerek çalınmış, sisteme büyük zarar verilmiştir. Asansör kuyularına atık su tahliyesi için yaptırılan drenaj pompaları ve tesisatı sökülerek alınmış, asansör kabin camları kırılmış, asansörler kullanılamaz hale getirilmiştir."