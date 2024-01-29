Bursa'da eğlence mekanında 3 çalışanı silahla yaralayan şüpheli 128 gün sonra yakalandı

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde bir eğlence mekanında 3 kişiyi tabancayla yaralayan şüpheli 128 gün sonra yakalandı.

Odunluk Mahallesi'ndeki bir alışveriş merkezinde bulunan eğlence mekanında 22 Eylül 2023'te çalışanlarla tartışan ve 3 çalışanı yaralayıp olay yerinden kaçan Mertcan A. (25) ekiplerce belirlenen adreste dün gözaltına alındı.

Asayiş Şube Müdürlüğünde işlemleri devam eden Mertcan A'nın, adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, Mertcan A'nın eğlence mekanından çıkarıldıktan sonra olay yerine çağırılan babasıyla konuştuğu, bölgeden ayrılırken iş yeri çalışanlarından birine tokat attığı görülüyor. Kayıtlarda, Mertcan A'nın daha sonra çıkan arbedede yanında bulunan tabancayla kalabalığa aldırış etmeden ateş edip otomobiliyle bölgeden kaçtığı anlar yer alıyor.

Nilüfer ilçesinde Odunluk Mahallesi'ndeki bir eğlence mekanında 22 Eylül 2023'te çalışanlarla tartışan Mertcan A, yanında bulunan tabancayla iş yeri çalışanlarına ateş etmiş, Tolga Ergün (20), Yiğit Selçuk (29) ve Efendi Doğan (45) ise yaralanmıştı. Mertcan A, olaydan sonra kaçarken, yaralılar yolun karşısında bulunan özel hastaneye taşınmıştı.