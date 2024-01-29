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        Bursa'da bir kadın evinde ölü bulundu

        Bursa'nın Yıldırım ilçesinde bir kadın evinde başına sert bir cisimle vurularak öldürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.01.2024 - 11:15 Güncelleme: 29.01.2024 - 11:15
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        Bursa'da bir kadın evinde ölü bulundu
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        Bursa'nın Yıldırım ilçesinde bir kadın evinde başına sert bir cisimle vurularak öldürüldü.

        Esenevler Mahallesi 2. Emrah Sokak'ta yaşayan annesi Seher A.K'den (42) haber alamayan oğlu, durumu polise bildirdi.

        Adrese giden sağlık ve polis ekipleri, Seher A.K'nin başına sert bir cisimle vurularak öldürüldüğünü belirledi.

        Maktulün eşi Turgay K'nin baldızına "Ablanı öldürdüm" şeklinde mesaj gönderdiği, komşuların sabah saatlerinde çiftin evlerinde tartışma sesleri duydukları ancak kapıyı çaldıklarında açılmadığı iddia edildi.

        Kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlatıldı.

        Cumhuriyet savcısı ve polis ekiplerinin olay yerindeki incelemesi sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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