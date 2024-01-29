Bursa'da bir kadın evinde ölü bulundu

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde bir kadın evinde başına sert bir cisimle vurularak öldürüldü.

Esenevler Mahallesi 2. Emrah Sokak'ta yaşayan annesi Seher A.K'den (42) haber alamayan oğlu, durumu polise bildirdi.

Adrese giden sağlık ve polis ekipleri, Seher A.K'nin başına sert bir cisimle vurularak öldürüldüğünü belirledi.

Maktulün eşi Turgay K'nin baldızına "Ablanı öldürdüm" şeklinde mesaj gönderdiği, komşuların sabah saatlerinde çiftin evlerinde tartışma sesleri duydukları ancak kapıyı çaldıklarında açılmadığı iddia edildi.

Kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlatıldı.

Cumhuriyet savcısı ve polis ekiplerinin olay yerindeki incelemesi sürüyor.

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