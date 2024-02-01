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        Bursa'da bir hastanenin başhekim yardımcısı silahlı saldırıda yaralandı

        Bursa'nın Nilüfer ilçesinde, silahla bacağından vurularak yaralanan Gürsu Cüneyt Yıldız Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısı Dr. Kamuran Çatalkaya, tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.02.2024 - 16:07 Güncelleme: 01.02.2024 - 16:07
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        Bursa'da bir hastanenin başhekim yardımcısı silahlı saldırıda yaralandı
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        Bursa'nın Nilüfer ilçesinde, silahla bacağından vurularak yaralanan Gürsu Cüneyt Yıldız Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısı Dr. Kamuran Çatalkaya, tedavi altına alındı.

        Konak Mahallesi Beşevler Caddesi'nde, yolun karşısına geçen Dr. Kamuran Çatalkaya, arkasından yürüyerek gelen bir kişinin silahlı saldırısına uğradı.

        Çatalkaya bacağından yaralanırken şüpheli olay yerinden kaçtı.

        İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Çatalkaya'nın tedavisi sürüyor.

        Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, silahlı saldırıyı gerçekleştiren şüphelinin A.A. olduğunu belirledi.

        Çatalkaya ile aralarında husumet bulunduğu öğrenilen zanlı, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yakalandı.

        Şüphelinin emniyetteki sorgusunun sürdüğü öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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