Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        GÜNCELLEME - Bursa'da aracın patlayan lastiğini değiştiren kişilere çarparak 1 kişinin ölümüne neden olan sürücü tutuklandı

        Bursa'da tekerleğini değiştirmek için sağ şeritte araçtan inen kişilere çarparak 1 kişinin ölümüne neden olan otomobil sürücüsü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.02.2024 - 04:21 Güncelleme: 11.02.2024 - 04:21
        ABONE OL
        ABONE OL
        GÜNCELLEME - Bursa'da aracın patlayan lastiğini değiştiren kişilere çarparak 1 kişinin ölümüne neden olan sürücü tutuklandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bursa'da tekerleğini değiştirmek için sağ şeritte araçtan inen kişilere çarparak 1 kişinin ölümüne neden olan otomobil sürücüsü tutuklandı.

        Sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 16 CRK 46 plakalı otomobilin lastiği, İstanbul Yolu Caddesi Ovaakça Mahallesi civarında patladı.

        Araçtaki 3 kişi otomobili sağ şeride çekip yola reflektör koyarak tekerleği tamir etmeye çalıştı.

        Bu sırada İbrahim Ü. idaresindeki 16 APE 719 plakalı otomobil, sağ şeritte bekleyenlere ve araçlarına çarptı.

        Kazada Emir Faruk Ağa (25), Sinan Atahan ve Serhat Kaplan yaralandı.

        Kaza yerine gelen sağlık ekipleri Emir Faruk Ağa'nın hayatını kaybettiğini belirledi, diğer yaralılar ise Bursa Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Kazadan yara almadan kurtulan sürücü İbrahim Ü'nün alkollü olduğu öne sürüldü.

        Emir Faruk Ağa'nın cenazesi, Gemlik ilçesi Fevziye Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verildi.

        İfadesi alınmak üzere polis merkezine götürülen İbrahim Ü'nün 2.00 promil alkollü olduğu belirlendi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli İbrahim Ü. çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri

        Alanya çelmesi!
        Alanya çelmesi!
        Fatma Sevim Baltacı için cenaze töreni düzenlendi
        Fatma Sevim Baltacı için cenaze töreni düzenlendi
        AK Parti seçim çalışması sırasında düzenlenen saldırıda yeni görüntü!
        AK Parti seçim çalışması sırasında düzenlenen saldırıda yeni görüntü!
        Türkiye'nin ilk yüz nakli olan Uğur Acar'dan yeni haber!
        Türkiye'nin ilk yüz nakli olan Uğur Acar'dan yeni haber!
        "Penaltıyı Arda Güler kullansaydı..."
        "Penaltıyı Arda Güler kullansaydı..."
        Barıştılar
        Barıştılar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Tekirdağ'da
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Tekirdağ'da
        Yarısı 600 milyon dolar
        Yarısı 600 milyon dolar
        Polisin gözaltına alırken havaya ateş açmak zorunda kalan isim kim çıktı?
        Polisin gözaltına alırken havaya ateş açmak zorunda kalan isim kim çıktı?
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Bir aile katledildi! Hamile kadın ve 2 çocuğu öldürüldü
        Bir aile katledildi! Hamile kadın ve 2 çocuğu öldürüldü
        Eski Hollanda Başbakanı eşiyle hayata veda etti
        Eski Hollanda Başbakanı eşiyle hayata veda etti
        Super Bowl'da çılgın reklam geliri!
        Super Bowl'da çılgın reklam geliri!
        "Öksürük şurupları işe yaramıyor"
        "Öksürük şurupları işe yaramıyor"
        Buruk'un gözü Lucescu'nun rekorunda!
        Buruk'un gözü Lucescu'nun rekorunda!
        Ünlü yazar Füruzan hayatını kaybetti
        Ünlü yazar Füruzan hayatını kaybetti
        Fenerbahçe'nin Milli Mücadele'ye etkisi
        Fenerbahçe'nin Milli Mücadele'ye etkisi
        "Bu baskıya kimse dayanmaz"
        "Bu baskıya kimse dayanmaz"
        'Zagor' emekli oldu
        'Zagor' emekli oldu
        Bilerek kaza yaparak çalıştığı kuyumcuyu soydu!
        Bilerek kaza yaparak çalıştığı kuyumcuyu soydu!

        Benzer Haberler

        TOFAŞ - Aliağa Petkimspor: 84-71
        TOFAŞ - Aliağa Petkimspor: 84-71
        İnegölspor - Somaspor: 1-0
        İnegölspor - Somaspor: 1-0
        Annesine şiddet uygulayan üvey babasını öldüren 15 yaşındaki çocuk tutuklan...
        Annesine şiddet uygulayan üvey babasını öldüren 15 yaşındaki çocuk tutuklan...
        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi
        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi
        Alkollü sürücünün ölümüne neden olduğu Emir, kaza olmaması için ışık tutuyo...
        Alkollü sürücünün ölümüne neden olduğu Emir, kaza olmaması için ışık tutuyo...
        Şerit ihlali yaparak cipe çarpan motosikletli öldü
        Şerit ihlali yaparak cipe çarpan motosikletli öldü