Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Bursa'da kendisini rehin alan kardeşinin elinden kurtulan kadın hastaneye kaldırıldı

        Bursa'da erkek kardeşi tarafından bıçakla rehin alınan kadın, kurtarma operasyonu sırasında kaçarak polise sığındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.03.2024 - 17:28 Güncelleme: 23.03.2024 - 17:28
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bursa'da kendisini rehin alan kardeşinin elinden kurtulan kadın hastaneye kaldırıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bursa'da erkek kardeşi tarafından bıçakla rehin alınan kadın, kurtarma operasyonu sırasında kaçarak polise sığındı.

        Yıldırım ilçesi Mollaarap Mahallesi 3. Tepe Sokağı'nda M.A (48), ablası N.A'yı babaevinin balkonunda henüz belirlenemeyen nedenle bıçakla rehin aldı.

        Ailenin diğer bireyleri tarafından yapılan ihbar üzerine olay yerine kurtarma operasyonu için polis ekipleri sevk edildi.

        M.A, müzakereci ekiplerin uzun uğraşlarına rağmen teslim olmadı.

        Balkondan içeri girdikleri sırada kardeşinin bir anlık dalgınlığından yararlanan N.A, kaçarak polislerin yanına geldi.

        Ekipler, M.A'yı ablasını kovaladığı sırada gözaltına aldı.

        N.A, 112 Acil Sağlık ekibince tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı, M.A. ise polis merkezine götürüldü.

        M.A'nın, Uşak Kapalı Cezaevi'nden izinli çıkarak ailesinin yanına geldiği öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cezaevinden çıktı, ablasını rehin aldı
        Cezaevinden çıktı, ablasını rehin aldı
        Putin'den Moskova'daki terör saldırısının ardından ilk açıklama
        Putin'den Moskova'daki terör saldırısının ardından ilk açıklama
        Moskova'da terör saldırısı!
        Moskova'da terör saldırısı!
        Arda Güler, İspanya'da yine gündemde!
        Arda Güler, İspanya'da yine gündemde!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Nedir bu 'yavaş'lardan çektiğimiz?
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Nedir bu 'yavaş'lardan çektiğimiz?
        Beşiktaş'tan Semih Kılıçsoy çıkarması
        Beşiktaş'tan Semih Kılıçsoy çıkarması
        Oruç tutarken baş ağrısını önlemenin yolları!
        Oruç tutarken baş ağrısını önlemenin yolları!
        Kendinizi iyi hissettirecek 20 film
        Kendinizi iyi hissettirecek 20 film
        Kanser tedavisi gördüğünü açıklayan Kate Middleton'a destek
        Kanser tedavisi gördüğünü açıklayan Kate Middleton'a destek
        "Bu oyun EURO2024'te iş yapar"
        "Bu oyun EURO2024'te iş yapar"
        Setler mühendis - oyuncu kaynıyor
        Setler mühendis - oyuncu kaynıyor
        TIR'a arkadan çarptı! Can kayıpları var!
        TIR'a arkadan çarptı! Can kayıpları var!
        Akciğer ve karaciğere iyi gelen besinler
        Akciğer ve karaciğere iyi gelen besinler
        Sevgilisinin kızına tacizden 15 yıl istendi!
        Sevgilisinin kızına tacizden 15 yıl istendi!
        Leylekler göçü bıraktı! Artık bu zorluğa katlanmıyorlar
        Leylekler göçü bıraktı! Artık bu zorluğa katlanmıyorlar
        Yataktan kalkamayınca grip sandı! 3 aydır yatağa bağlı yaşıyor
        Yataktan kalkamayınca grip sandı! 3 aydır yatağa bağlı yaşıyor
        Szymanski için geliyorlar
        Szymanski için geliyorlar
        "Böyle hayatlar yaşamıyoruz"
        "Böyle hayatlar yaşamıyoruz"
        İşçinin ödenmeyen ücreti Fon’dan
        İşçinin ödenmeyen ücreti Fon’dan
        Her gün bir doz Prenses Kate
        Her gün bir doz Prenses Kate

        Benzer Haberler

        Cezaevinden izinli çıktı, ablasını bıçakla rehin aldı
        Cezaevinden izinli çıktı, ablasını bıçakla rehin aldı
        Bursaspor - Kırklarelispor: 0-2
        Bursaspor - Kırklarelispor: 0-2
        Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi
        Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi
        Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Aktaş, engelliler ile yaşlılara yönelik p...
        Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Aktaş, engelliler ile yaşlılara yönelik p...
        Rum kalfanın oyuncak şeklindeki poğaçaları, 91 yıldır tekne orucu tutan çoc...
        Rum kalfanın oyuncak şeklindeki poğaçaları, 91 yıldır tekne orucu tutan çoc...
        Bursa'da 4 kişinin öldüğü tır kazasında şoför ile firma yetkilileri "eşit k...
        Bursa'da 4 kişinin öldüğü tır kazasında şoför ile firma yetkilileri "eşit k...