Bursa'da kendisini rehin alan kardeşinin elinden kurtulan kadın hastaneye kaldırıldı
Bursa'da erkek kardeşi tarafından bıçakla rehin alınan kadın, kurtarma operasyonu sırasında kaçarak polise sığındı.
Bursa'da erkek kardeşi tarafından bıçakla rehin alınan kadın, kurtarma operasyonu sırasında kaçarak polise sığındı.
Yıldırım ilçesi Mollaarap Mahallesi 3. Tepe Sokağı'nda M.A (48), ablası N.A'yı babaevinin balkonunda henüz belirlenemeyen nedenle bıçakla rehin aldı.
Ailenin diğer bireyleri tarafından yapılan ihbar üzerine olay yerine kurtarma operasyonu için polis ekipleri sevk edildi.
M.A, müzakereci ekiplerin uzun uğraşlarına rağmen teslim olmadı.
Balkondan içeri girdikleri sırada kardeşinin bir anlık dalgınlığından yararlanan N.A, kaçarak polislerin yanına geldi.
Ekipler, M.A'yı ablasını kovaladığı sırada gözaltına aldı.
N.A, 112 Acil Sağlık ekibince tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı, M.A. ise polis merkezine götürüldü.
M.A'nın, Uşak Kapalı Cezaevi'nden izinli çıkarak ailesinin yanına geldiği öğrenildi.
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