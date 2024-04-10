Bursa'da bayram namazında fenalaşan kişi hayatını kaybetti

Camiye gelen 112 Acil Sağlık ekiplerinin tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayan Ehliman Bayram hayatını kaybetti.

Alanyurt Hüdai Camii'ne bayram namazı için gelen Ehliman Bayram, iddiaya göre bir süre sonra fenalaştı.

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