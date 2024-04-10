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        Bursa'da bayram namazında fenalaşan kişi hayatını kaybetti

        Bursa'nın İnegöl ilçesinde bayram namazında fenalaşan kişi yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.04.2024 - 09:59 Güncelleme: 10.04.2024 - 09:59
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        Bursa'da bayram namazında fenalaşan kişi hayatını kaybetti
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        Bursa'nın İnegöl ilçesinde bayram namazında fenalaşan kişi yaşamını yitirdi.

        Alanyurt Hüdai Camii'ne bayram namazı için gelen Ehliman Bayram, iddiaya göre bir süre sonra fenalaştı.

        Kalp krizi geçirdiği düşünülen Bayram'ı fark eden vatandaşlar, 112 Acil Sağlık ekiplerine ihbarda bulundu.

        Camiye gelen 112 Acil Sağlık ekiplerinin tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayan Ehliman Bayram hayatını kaybetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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