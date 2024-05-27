Meslek liseliler tarlada yetiştirip restoranda pişiriyor

CEM ŞAN - Bursa'da 133 yıllık Hamidiye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin öğrencileri, öğretmenleri gözetiminde bahçede yetiştirdikleri ürünleri kullanarak hazırladıkları yemekleri yerleşkedeki halka açık restoranda beğeniye sunuyor.

Sultan 2. Abdülhamid tarafından 1891 yılında Hamidiye Ziraat Mektebi adıyla kurulan, Hamidiye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi adıyla eğitim hayatına devam eden okul, 600 öğrenciyle faaliyetini sürdürüyor.

Tarım, yiyecek içecek hizmetleri, laboratuvar hizmetleri, hayvan yetiştiriciliği ve sağlığı ile gıda teknolojileri alanlarının yer aldığı okulda, öğrencilerin 178'i tarım, 68'i yiyecek içecek hizmetleri alanında uygulamalı öğrenim görüyor.

Osmangazi ilçesi Adalet Mahallesi'nde yaklaşık 400 dönüm alana sahip lisenin yerleşkesindeki bahçelerde, tarım alanı öğrencileri tarafından öğretmenleri gözetiminde üretilen sebze ve meyvelerden hazırlanan reçel, meyve kurusu, ayçiçeği yağı, zeytinyağı, tarhana gibi ürünler okul ve bazı marketler ile internet üzerinden de satışa sunuluyor. Öğrencileri tam donanımlı yetiştirip üniversiteye ve meslek hayatına hazırlama amacı taşıyan çalışmanın genişletilmesiyle, yerleşkede bulunan atıl durumdaki bina restore edilip 2022-2023 eğitim öğretim yılının ikinci döneminden itibaren "Hamidiye Sofra" adıyla hizmete açıldı.

Yetiştirilen ürünler, yiyecek ve içecek hizmetleri alanındaki öğrencilerden 34'ü tarafından mutfakta lezzetli yemeklere dönüştürülerek restorana gelenlere servis ediliyor. Misafirler ve çocuklar, restoranın yanında yer alan açık manejde, antrenörler ile hayvan yetiştiriciliği ve sağlığı alanı öğrencileri gözetiminde at binme imkanı da buluyor. Genellikle 10 ve 11'inci sınıflardan öğrencilerin hem deneyim kazandığı hem de harçlıklarını çıkardığı uygulama kapsamında restoranda kahvaltı hizmeti de veriliyor.

- "Satışa sunulan 82 gıda ürünümüz var" Okul müdürü Ali Cihan, AA muhabirine, tarımsal ve hayvansal üretimde kimyasal ilaç, koruyucu ve katkı maddesi kullanmadıklarını, doğal ürünleri "tarladan tabağa" anlayışıyla misafirlerine sunduklarını söyledi. Halka açık restoranda öğretmenlerin de hizmet verdiğini belirten Cihan, "Serpme kahvaltısından pizzasına, pidesine, mantısına, her türlü alakart servis yapılan bir restoran burası. Okulda ürettiğimiz ürünlerin yüzde 70'ini burada misafirlerimize sunuyoruz. Öğrencilerimiz uygulamalı eğitim kapsamında burada staj yapıyorlar. Satışlar ve misafirlerimizden elde edilen gelirler, döner sermaye kapsamında öğrencilerimize harçlık olarak geri dönüyor. Hem öğreniyorlar hem de harçlıklarını kazanmış oluyorlar." diye konuştu.

Cihan, restoranın yoğun ilgi gördüğünü, özellikle geçen yıl yaz aylarında çok hareketli günler geçirdiklerini dile getirdi. Sebze ve meyvelerin okuldan taze şekilde satış imkanının da olduğunu anlatan Cihan, "82 ticari ürün vasfında Tarım ve Orman Bakanlığı denetiminde olan, bazı marketlerde de satışa sunulmuş gıda ürünlerimiz var. Misafirlerimiz soğuk sıkım zeytinyağı, taş değirmende sıkılmış geleneksel ayçiçeği yağı, reçel türleri, sirkeler, erişte, tarhana gibi tamamen doğal ürünlerimizi satın alabiliyor." dedi.

Cihan, misafirlerin ve çocuklarının sertifikalı antrenörler eşliğinde at biniciliği eğitimi de alabildiklerini ifade etti. Gelecek nesil üreticiler için ilham kaynağı olmayı amaçladıklarını vurgulayan Cihan, "Konum olarak şehrin ortasında ama doğanın tam içindeyiz. Stresten uzak, ailesiyle güzel ve huzurlu bir gün geçirmek isteyen vatandaşları güvenilir, 133 yıllık bir eğitim kurumunda misafir ediyoruz. Öğrencilerimizi burada uygulamalı eğitimle eğitirken işin doğrusunu öğreterek üretimde bulunmalarını arzuluyoruz." ifadesini kullandı.

- "Çocuklarımızla rahatlıkla gelebiliyoruz" 10'uncu sınıf öğrencisi Ender Karakuş, restorana gelen ve açık manejde ata binmek isteyen çocuklara yardımcı olduklarını aktardı. Atlarla arasının iyi olduğunu kaydeden Karakuş, "At binmeyi bilenler serbest şekilde gezebiliyor ama bilmeyenlere hocamız veya biz yardımcı oluyoruz, yanlarında dolaşıyoruz. Onlara yardımcı olmak ve atlarla vakit geçirmek zevkli bir duygu. Hem eğlenceli hem de rahatlatıyor. Herkese tavsiye ederim." şeklinde konuştu. Restorana ailesiyle gelen Tuğba Soyutürk de bir okulun böyle girişiminin olmasının kendilerini çok mutlu ettiğini söyledi.