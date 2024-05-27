İnegöl mobilyası, tasarım ve kalitesiyle Türk cumhuriyetlerinde ilgi görüyor

Kazakistan ve Özbekistan’dan mobilya alımı için Bursa’nın İnegöl ilçesine gelen yabancı heyetler, İnegöl mobilyasını tasarım ve kalitesinden dolayı tercih ettiklerini ifade etti.

İnegöl’e gelen 14 kişilik alım heyeti, şehirde konakladıkları otelde İnegöl’deki mobilyacılarla ikili görüşmeler yaptı.

Türkiye’ye ilk olarak TÜYAP Fuarı’na geldiğini belirten Kazakistanlı mobilyacı Munira Baudinova, “Fuara katılan birçok firmanın İnegöl’de olduğunu öğrendik. Gerçekleştirilen organizasyon ile ilk defa İnegöl’e geldik. Burada mağazaları, fabrikaları geziyoruz, çok kolay konuşuyoruz. Almatı’da 350 metrekarelik bir mağazamız var ve sadece Türk mobilyaları satıyoruz.” diye konuştu.