Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        İnegöl mobilyası, tasarım ve kalitesiyle Türk cumhuriyetlerinde ilgi görüyor

        Kazakistan ve Özbekistan'dan mobilya alımı için Bursa'nın İnegöl ilçesine gelen yabancı heyetler, İnegöl mobilyasını tasarım ve kalitesinden dolayı tercih ettiklerini ifade etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.05.2024 - 15:40 Güncelleme: 27.05.2024 - 15:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        İnegöl mobilyası, tasarım ve kalitesiyle Türk cumhuriyetlerinde ilgi görüyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kazakistan ve Özbekistan’dan mobilya alımı için Bursa’nın İnegöl ilçesine gelen yabancı heyetler, İnegöl mobilyasını tasarım ve kalitesinden dolayı tercih ettiklerini ifade etti.

        İnegöl’e gelen 14 kişilik alım heyeti, şehirde konakladıkları otelde İnegöl’deki mobilyacılarla ikili görüşmeler yaptı.

        Türkiye’ye ilk olarak TÜYAP Fuarı’na geldiğini belirten Kazakistanlı mobilyacı Munira Baudinova, “Fuara katılan birçok firmanın İnegöl’de olduğunu öğrendik. Gerçekleştirilen organizasyon ile ilk defa İnegöl’e geldik. Burada mağazaları, fabrikaları geziyoruz, çok kolay konuşuyoruz. Almatı’da 350 metrekarelik bir mağazamız var ve sadece Türk mobilyaları satıyoruz.” diye konuştu.

        - "İnegöl mobilyası iyi satılıyor"

        Yaklaşık 3 ay önce Özbekistan Taşkent’ten İnegöl’de gelerek buradaki mobilyacılarla görüşmeler yaptıktan sonra anlaşmalar yaptığını belirten Abdurazzok Abdukayumov ise mobilyaların dizayn ve kalitesinden memnun oldukları için yeni anlaşmalar için tekrar İnegöl’e geldiklerini belirtti.

        Özbekistan’da İnegöl mobilyasının sevildiğini belirten Abdukayumov, “İnegöl mobilyasını Özbekistan bölgesinde çok sevdiler. Daha önce geldik bu şekilde, ikili görüşmeler yapıp birkaç firma ile anlaştık. İnegöl mobilyası iyi satılıyor. Bizde çok seviyorlar. Dizayn ve kaliteyi sevdiler. Bu ikinci gelişimiz. Farklı fabrikalar var onlara bakacağız.” ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        3 çöp konteynerinde parçalanmış erkek cesedi bulundu!
        3 çöp konteynerinde parçalanmış erkek cesedi bulundu!
        Konutta ‘Shrinkflasyon’ devri!
        Konutta ‘Shrinkflasyon’ devri!
        Oteldeki şüpheli ölümde yeni gelişme!
        Oteldeki şüpheli ölümde yeni gelişme!
        İşte muhtemel rakipler!
        İşte muhtemel rakipler!
        ABD'li oyuncu vurularak öldürüldü
        ABD'li oyuncu vurularak öldürüldü
        60 yaşında kainat güzeli seçilmişti! Hayalleri yarım kaldı
        60 yaşında kainat güzeli seçilmişti! Hayalleri yarım kaldı
        "Bir renge ve bir isme malik olmak"
        "Bir renge ve bir isme malik olmak"
        AB içinde 'Macaristan' krizi
        AB içinde 'Macaristan' krizi
        Milli Eğitim Bakanı yeni müfredatı onayladı
        Milli Eğitim Bakanı yeni müfredatı onayladı
        Yer sarı gök kırmızı!
        Yer sarı gök kırmızı!
        Florya'da çılgın kutlama!
        Florya'da çılgın kutlama!
        THY ve TVF'den 'Filenin Sultanları' açıklamaları
        THY ve TVF'den 'Filenin Sultanları' açıklamaları
        F1'e ünlü akını
        F1'e ünlü akını
        "Pişmanlık emaresi görmedim!" Kadın hakimden sapık hemşireye şerh!
        "Pişmanlık emaresi görmedim!" Kadın hakimden sapık hemşireye şerh!
        Doğru sanıp yaptığımız 10 diyet hatası!
        Doğru sanıp yaptığımız 10 diyet hatası!
        2 bölge için sağanak uyarısı! 20 kente "sarı" alarm! Yarına dikkat!
        2 bölge için sağanak uyarısı! 20 kente "sarı" alarm! Yarına dikkat!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Sokak köpeklerini uyutmak yahut kısırlaştırmak yerine spirali neden düşünmüyoruz?  
        Sokak köpeklerini uyutmak yahut kısırlaştırmak yerine spirali neden düşünmüyoruz?  
        İnsanlar ve köpekler: Ölüm ve yaşam arasında
        İnsanlar ve köpekler: Ölüm ve yaşam arasında
        Galatasaray'ın şampiyonluk öyküsü
        Galatasaray'ın şampiyonluk öyküsü

        Benzer Haberler

        Motosikleti, üzerine yüzüstü yatarak kullanan sürücü kamerada
        Motosikleti, üzerine yüzüstü yatarak kullanan sürücü kamerada
        Bursa'da "Türk Mutfağı Haftası" etkinliklerinin son gün durağı Nilüfer oldu
        Bursa'da "Türk Mutfağı Haftası" etkinliklerinin son gün durağı Nilüfer oldu
        BİSİAD üyeleri, "dijitalleşme ve ekonomi" başlıklı toplantıda bir araya gel...
        BİSİAD üyeleri, "dijitalleşme ve ekonomi" başlıklı toplantıda bir araya gel...
        Bursa'da 6 kooperatife hibe desteği verilecek
        Bursa'da 6 kooperatife hibe desteği verilecek
        Meslek liseliler tarlada yetiştirip restoranda pişiriyor
        Meslek liseliler tarlada yetiştirip restoranda pişiriyor
        Bursa'da otomobil, bariyerlere çarptı; sürücü ile eşi yaralı
        Bursa'da otomobil, bariyerlere çarptı; sürücü ile eşi yaralı