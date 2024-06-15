Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        AK Parti Bursa İl Teşkilatı bayramlaştı

        AK Parti Bursa İl Başkanlığınca, Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.06.2024 - 19:42 Güncelleme: 15.06.2024 - 19:42
        ABONE OL
        ABONE OL
        AK Parti Bursa İl Teşkilatı bayramlaştı
        ABONE OL
        ABONE OL

        AK Parti Bursa İl Başkanlığınca, Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenledi.

        Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksi'nin bahçesinde gerçekleştirilen bayramlaşma töreninde konuşan AK Parti Genel Merkez İl Koordinatörü Furkan Leventoğlu, tüm İslam aleminin Kurban Bayramı'nı kutladı.

        Bugüne kadar AK Parti ilkelerini ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın reformlarını sahada sonuna kadar savunan gönül ekibinin bayramlaşmada bir araya geldiğini belirten Leventoğlu, şunları kaydetti:

        "AK Parti olarak bu ailenin emekleriyle bugünlere geldik. Liderimizle inşallah yürüyeceğimiz daha çok yolumuz var. Güçlü teşkilatlarımızdan olan Bursa teşkilatımızın her zorluğun üstesinden geleceğine canı gönülden inanıyor, zaferlerle dolu geçmişine, yeni zaferleri de ekleyeceğine inanıyoruz. Bugün bizler bu görevlerdeyiz. Dün ağabeylerimiz, ablalarımız vardı. Yarın da kardeşlerimiz olacak. Önemli olan bu gök kubbede hoş bir sada bırakabilmektir."

        AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan da bayramların millet olarak birlik, beraberlik, ezeli ve ebedi kardeşliğin hatırlandığı mübarek günler olduğunu söyledi.

        Son 22 yılda Türkiye Yüzyılı'na hazırlık yolunda inşa çalışmalarına mührünü vurmuş çalışkan teşkilatın bir araya geldiğini anlatan Gürkan, "Yarınlarımızın daha müreffeh hayatları için bugün varlığından, malından, rahatından feragat eden gönüllüler burada. İhtiyaç duyulduğu her an ve her yerde sağına soluna bakmadan 'Ben varım' diyen, milletinin yanında olan gönüllülerimizle beraberiz." diye konuştu.

        Gürkan, millete hizmetkar olmayı sürdüreceklerini, bu kadim şehir için daima güzelin destekçisi, yanlışların takipçisi olacaklarını ifade etti.

        Bayramlaşma töreninde, AK Parti Bursa Milletvekilleri Emine Yavuz Gözgeç, Refik Özen ve Ahmet Kılıç, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Recep Altepe, AK Parti Genel Merkez Siyasi Hukuki İşler Başkan Yardımcısı Mehmet Tunçak ve önceki dönem milletvekillerinden Hakan Çavuşoğlu da konuşma yaparak, partilileri selamladı.

        Konuşmaların ardından partililer birbirleriyle bayramlaştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Eylem Tok ve oğlu 'sahte pasaport almaya çalıştı' iddiası
        Eylem Tok ve oğlu 'sahte pasaport almaya çalıştı' iddiası
        Bakan Koca'dan kurban eti uyarısı
        Bakan Koca'dan kurban eti uyarısı
        3 günde 175 bin araç! Doluluk yüzde 95
        3 günde 175 bin araç! Doluluk yüzde 95
        Otobüsten inen ablasına koşmaya başladı! Büyük acı!
        Otobüsten inen ablasına koşmaya başladı! Büyük acı!
        Karşılaşma oynanıyor
        Karşılaşma oynanıyor
        Katil babaya istenen ceza belli oldu!
        Katil babaya istenen ceza belli oldu!
        Beşiktaş, Gabriel Paulista'nın maliyetini açıkladı!
        Beşiktaş, Gabriel Paulista'nın maliyetini açıkladı!
        Üç puan İsviçre'nin!
        Üç puan İsviçre'nin!
        Çantalar ve buluşmalar konuşuldu
        Çantalar ve buluşmalar konuşuldu
        "Demek ki hazmedemediler"
        "Demek ki hazmedemediler"
        İlk 50’deki en iyi 10 animasyon filmi
        İlk 50’deki en iyi 10 animasyon filmi
        Kızını ve torununu katletmişti! İşte cani dedenin ifadesi!
        Kızını ve torununu katletmişti! İşte cani dedenin ifadesi!
        Münih'te Mourinho şov!
        Münih'te Mourinho şov!
        Peki Tarkan nerede?
        Peki Tarkan nerede?
        Baba-kız kavuştu
        Baba-kız kavuştu
        Erozyonla gelen toprak yorgan gibi korumuş!
        Erozyonla gelen toprak yorgan gibi korumuş!
        'Adana Kralı' kentin tanıtımı için çalışıyor
        'Adana Kralı' kentin tanıtımı için çalışıyor
        Unutulmaya yüz tutmuş bayram gelenekleri
        Unutulmaya yüz tutmuş bayram gelenekleri
        "Kraliçe arı var" dediler uyuşturucu çıktı
        "Kraliçe arı var" dediler uyuşturucu çıktı
        Haftanın gündemi Taylor
        Haftanın gündemi Taylor

        Benzer Haberler

        BursaRay metrosunun 22'nci hizmet yılı törenle kutlandı
        BursaRay metrosunun 22'nci hizmet yılı törenle kutlandı
        Kazada yaralanan nişanlısı için ağladı
        Kazada yaralanan nişanlısı için ağladı
        Kaza yaralanan nişanlısı için ağladı
        Kaza yaralanan nişanlısı için ağladı
        Karacabey'deki iş yerinden 25 bin TL çaldı, 90 kilometre mesafedeki Gemlik'...
        Karacabey'deki iş yerinden 25 bin TL çaldı, 90 kilometre mesafedeki Gemlik'...
        Arıların sokmasıyla solunumu durdu, başka ihbara giden sağlık ekiplerinin m...
        Arıların sokmasıyla solunumu durdu, başka ihbara giden sağlık ekiplerinin m...
        Karacabey'de mobilya mağazasından para çalan şüpheli polisin takibi sonucu...
        Karacabey'de mobilya mağazasından para çalan şüpheli polisin takibi sonucu...