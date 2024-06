AK Parti Bursa İl Teşkilatı bayramlaştı

AK Parti Bursa İl Başkanlığınca, Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenledi.

Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksi'nin bahçesinde gerçekleştirilen bayramlaşma töreninde konuşan AK Parti Genel Merkez İl Koordinatörü Furkan Leventoğlu, tüm İslam aleminin Kurban Bayramı'nı kutladı.

Bugüne kadar AK Parti ilkelerini ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın reformlarını sahada sonuna kadar savunan gönül ekibinin bayramlaşmada bir araya geldiğini belirten Leventoğlu, şunları kaydetti:

"AK Parti olarak bu ailenin emekleriyle bugünlere geldik. Liderimizle inşallah yürüyeceğimiz daha çok yolumuz var. Güçlü teşkilatlarımızdan olan Bursa teşkilatımızın her zorluğun üstesinden geleceğine canı gönülden inanıyor, zaferlerle dolu geçmişine, yeni zaferleri de ekleyeceğine inanıyoruz. Bugün bizler bu görevlerdeyiz. Dün ağabeylerimiz, ablalarımız vardı. Yarın da kardeşlerimiz olacak. Önemli olan bu gök kubbede hoş bir sada bırakabilmektir."

AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan da bayramların millet olarak birlik, beraberlik, ezeli ve ebedi kardeşliğin hatırlandığı mübarek günler olduğunu söyledi.

Son 22 yılda Türkiye Yüzyılı'na hazırlık yolunda inşa çalışmalarına mührünü vurmuş çalışkan teşkilatın bir araya geldiğini anlatan Gürkan, "Yarınlarımızın daha müreffeh hayatları için bugün varlığından, malından, rahatından feragat eden gönüllüler burada. İhtiyaç duyulduğu her an ve her yerde sağına soluna bakmadan 'Ben varım' diyen, milletinin yanında olan gönüllülerimizle beraberiz." diye konuştu.