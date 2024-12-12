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        Bursa'da atık gıdalar sokak hayvanlarına mama oluyor

        Bursa'da fabrika, kamu hastanesi ve lokantalardan toplanan yemek atıkları, sokak hayvanları için mamaya dönüştürülerek Sokak Hayvanları Tedavi Merkezi ve hayvanseverlere ulaştırılıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.12.2024 - 15:32 Güncelleme: 12.12.2024 - 15:49
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        Bursa'da atık gıdalar sokak hayvanlarına mama oluyor
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        Bursa'da fabrika, kamu hastanesi ve lokantalardan toplanan yemek atıkları, sokak hayvanları için mamaya dönüştürülerek Sokak Hayvanları Tedavi Merkezi ve hayvanseverlere ulaştırılıyor.

        Yıldırım Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, her hafta 4 ton yemek atığı, İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü bünyesinde kurulan Mama Üretim Tesisinde kedi ve köpek mamasına dönüştürülüyor.

        Fabrika, kamu hastanesi ve lokantalardan toplanılan gıda atıklarına eklenen vitamin ve mineralli besinlerin steril ortamda işlenip paketlenmesiyle elde edilen mamalar, can dostlara ulaştırılmak üzere Sokak Hayvanları Tedavi Merkezi ve Doğal Yaşam Alanı ile hayvanseverlere veriliyor.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Bursa'ya kazandırdıkları Mama Üretim Tesisi ile kent genelinde hem gıda israfını önlediklerini hem de evlerinde hayvan besleyen vatandaşlara ücretsiz mama verdiklerini belirtti.

        Tesiste üretilen mamaların yüksek oranda vitamin ve mineral içerdiğini bildiren Yılmaz, şunları kaydetti:

        "2023 yılından bu yana 96 ton atık yemekten 50 ton mama üretimi sağladık. Ekiplerimiz, kurum, kuruluş ve lokantalardan haftalık 4 ton yemek ve ekmek artıklarını topluyor. Toplanılan ekmekler kırma makinasında küçültülüyor ve yemeklerle mama makinesinde belirli ısılarda işleniyor. İşlenen atıklar son olarak pelet makinesine getiriliyor ve burada can dostların yiyebileceği şekilde boyutlandırılıyor. Paketlemesi yapılan mamalar, can dostlara ulaştırılıyor."

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