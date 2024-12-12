Kavşakta otomobillerin çarpıştığı kaza kamerada; 1 ölü

BURSA'nın Yenişehir ilçesinde iki otomobilin kavşakta çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, dün sabah saatlerinde İznik yolunda meydana geldi. Alev A.K. idaresindeki 26 AFV 175 plakalı otomobil, kavşağa giriş yaptığı sırada ana yolda seyir halinde olan Hüseyin Şen'in kullandığı 16 H 4730 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan ve kavşaktan karşı yöne geçen otomobil sinyalizasyon direğine çarptı. İhbarla olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, sürücü Hüseyin Şen'in yaralandığı, yanındaki Serkan Yıldızhan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Şen, ambulansla Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.