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        Kavşakta otomobillerin çarpıştığı kaza kamerada; 1 ölü

        BURSA'nın Yenişehir ilçesinde iki otomobilin kavşakta çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.12.2024 - 14:04 Güncelleme: 12.12.2024 - 14:10
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        Kavşakta otomobillerin çarpıştığı kaza kamerada; 1 ölü
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        BURSA'nın Yenişehir ilçesinde iki otomobilin kavşakta çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

        Kaza, dün sabah saatlerinde İznik yolunda meydana geldi. Alev A.K. idaresindeki 26 AFV 175 plakalı otomobil, kavşağa giriş yaptığı sırada ana yolda seyir halinde olan Hüseyin Şen'in kullandığı 16 H 4730 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan ve kavşaktan karşı yöne geçen otomobil sinyalizasyon direğine çarptı. İhbarla olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, sürücü Hüseyin Şen'in yaralandığı, yanındaki Serkan Yıldızhan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Şen, ambulansla Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Kaza bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansırken, gözaltına alınan otomobil sürücüsü Alev A.K.'nin ifadesinin ardından serbest bırakıldığı öğrenildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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