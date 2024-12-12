37 yıllık hat koleksiyonuna kendi eserlerini eklemek için hattat oldu

BURSA’da Ekrem Uslu (67), 37 yıldır biriktirdiği hat tabloları koleksiyonuna kendi eserlerini de katmak için 60 yaşında hat sanatını öğrenmeye başladı. Yıllarca esnaflık yapan, 7 senedir hat öğrencisi olan Uslu, 100 eserin bulunduğu koleksiyonunun yanına, Tarihi Tahtakale Mahallesi’ndeki atölyesinde yaptığı hat çizimlerini de eklemek istiyor.

Kentte uzun yıllar bebe konfeksiyonu üzerine ticaret yapan Ekrem Uslu, 30 yaşındayken hat sanatına merak saldı. Türk, Irak ve Suriyeli hattatların eserlerinden koleksiyon oluşturan Uslu, 37 yıl boyunca biriktirdiği 100 eserin yanına kendi eserlerini de eklemek isteyince, 60 yaşında hat öğrenmeye karar verdi. Emekli olduktan sonra, tanıdığı bir hocasının teşvikiyle hat yazmaya başlayan 4 çocuk babası, sanatını 7 yıldır, Osmangazi ilçesindeki Tarihi Tahtakale Mahallesi’ndeki atölyesinde sürdürüyor. İlkokuldan itibaren güzel yazı yazmaya özen gösterdiğini dile getiren Uslu, “Hat sanatına çocukluğumdan beri bir merakım vardı. İlkokuldan beri güzel yazı yamaya özen gösterirdim. Daha sonraları, 1980’li yıllarda hat toplamaya karar verdim. Ardından tanıdığım bir hocam, benim yazmam gerektiğini söyledi. Ben de merak ediyordum ve 60 yaşında, yani bundan 7 yıl önce hat yazmaya başladım” dedi.

‘KOLEKSİYONUMUN TOPLAM FİYATI 2 MİLYON LİRAYA YAKIN’ Koleksiyonunu anlatan Uslu, “Çeşitli hattatların yazdığı, toplamda100 civarında hat koleksiyonum var. Iraklı, Suriyeli ve Türk hattatlardan aldım. Koleksiyonumda en eski hat 120 yıllık. Koleksiyonumdaki en ucuz hattın fiyatı 5 bin lira, en pahalı hattım ise 350 bin lira civarında. Koleksiyonumun toplam fiyatı ise 2 milyon liraya yakın bir rakamı bulur” diye konuştu.