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        Bursa'da kovalamacayla yakalanan otomobilde kaçak tütün ve makaron ele geçirildi

        Bursa'nın Yıldırım ilçesinde, ekiplerin "dur" ihtarına uymayıp kovalamacayla yakalanan otomobilde kaçak tütün ve makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.12.2024 - 12:52 Güncelleme: 12.12.2024 - 13:11
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        Bursa'da kovalamacayla yakalanan otomobilde kaçak tütün ve makaron ele geçirildi
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        Bursa'nın Yıldırım ilçesinde, ekiplerin "dur" ihtarına uymayıp kovalamacayla yakalanan otomobilde kaçak tütün ve makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

        Yıldırım İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma (SÖS) Büro Amirliği ekipleri, durumundan şüphelendikleri 16 BBE 976 plakalı aracı durdurmak istedi.

        "Dur" ihtarına uymayan araç sürücüsü, kovalamaca sonucu ekiplerce yakalandı.

        Otomobilde yapılan aramalarda 47 kilo 480 gram kıyılmış tütün, 36 kilo 650 gram bandrollü tütün, 74 bin 800 boş makaron ve 11 bin 240 dolu makaron ele geçirildi.

        Gözaltına alınan sürücü A.K'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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