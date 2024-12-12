Bursa'da kovalamacayla yakalanan otomobilde kaçak tütün ve makaron ele geçirildi

Otomobilde yapılan aramalarda 47 kilo 480 gram kıyılmış tütün, 36 kilo 650 gram bandrollü tütün, 74 bin 800 boş makaron ve 11 bin 240 dolu makaron ele geçirildi.

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