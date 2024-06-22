Bursa'da A Milli Futbol Takımı'nın maçı açık alandaki dev ekranlardan izlendi

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından "Sandalyeni Kap Gel" sloganıyla Kent Meydanı, Mihraplı Parkı, Kumla İskele Meydanı ve Yıldırım Sağlık Parkı'na dev ekran kurularak Türkiye- Portekiz maçı yayımlandı.

A Milli Futbol Takımı'nın 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) F Grubu'nda Portekiz ile yaptığı karşılaşmayı Bursa'da vatandaşlar, meydanlara kurulan ekrandan seyretti.

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