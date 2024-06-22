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        Bursa'da A Milli Futbol Takımı'nın maçı açık alandaki dev ekranlardan izlendi

        A Milli Futbol Takımı'nın 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) F Grubu'nda Portekiz ile yaptığı karşılaşmayı Bursa'da vatandaşlar, meydanlara kurulan ekrandan seyretti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.06.2024 - 21:16 Güncelleme: 22.06.2024 - 21:16
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        Bursa'da A Milli Futbol Takımı'nın maçı açık alandaki dev ekranlardan izlendi
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        A Milli Futbol Takımı'nın 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) F Grubu'nda Portekiz ile yaptığı karşılaşmayı Bursa'da vatandaşlar, meydanlara kurulan ekrandan seyretti.

        Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından "Sandalyeni Kap Gel" sloganıyla Kent Meydanı, Mihraplı Parkı, Kumla İskele Meydanı ve Yıldırım Sağlık Parkı'na dev ekran kurularak Türkiye- Portekiz maçı yayımlandı.

        Sporseverler, alanlara kurulan dev ekrandan A Milli Futbol Takımı'nı büyük ilgiyle takip etti.

        Alanı dolduran taraftarlar, milli takıma alkış ve tezahüratlarla destekte bulundu.

        Türkiye'nin 3-0 mağlup olduğu maçın ardından taraftarlar, üzüntü yaşadı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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