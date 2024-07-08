Bursaspor Basketbol, ABD'li guard PJ Pipes'i kadrosuna kattı
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Lig'i ekiplerinden Bursaspor Basketbol, ABD'li guard PJ Pipes'i transfer etti.
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Lig'i ekiplerinden Bursaspor Basketbol, ABD'li guard PJ Pipes'i transfer etti.
Kulüpten yapılan açıklamada, 2024-2025 sezonu transfer çalışmaları kapsamında PJ Pipes ile anlaşmaya varıldığı duyuruldu.
Vef Riga ve Legia’da forma giyen 1.88 santimetre boyundaki 25 yaşındaki oyuncu geçen sezon 13 sayı, 3 ribaund, 3,5 asist ortalamalarıyla oynadı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.