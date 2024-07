TİGEM Genel Müdürü Hasan Gezginç, Karacabey İşletmesi'ndeki basın toplantısında konuştu:

Tarım İşletmeleri Genel Müdürü Hasan Gezginç, "Şu an itibarıyla Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünün (TİGEM) hiç kimseye bir lira borcu yoktur. Tüm borcumuzu 2023 yılı sonuyla tamamladık. Bir lira hiç kimseye faiz ödemediğimiz gibi tüm bankalarımıza da borçlarımızı kapattık ve bunu tamamen tarımsal hasılamızı, hayvancılık gelirlerimizi ve karlılığımızı kullanarak yaptık." dedi.

Tarım ve Orman Bakanlığı ve Güvenilir Ürün Platformu öncülüğünde üç yıl önce başlatılan "Tarım Varsa Hayat Var" projesi kapsamında TİGEM ev sahipliğinde basın toplantısı düzenlendi.

TİGEM'in tohumluk üretimi anlamında Türkiye'nin ihtiyaçlarını karşıladığını ancak başta nüfusun çoğalması gibi çeşitli faktörlere bağlı olarak Türkiye'de et açığı oluştuğunu belirten Gezginç, bu açığı kapatmak için çeşitli çalışmalar yürüttüklerini aktardı.

Türk halkının beslenme ve tüketim alışkanlıklarının değiştiğini dile getiren Gezginç, şunları kaydetti:

"20 sene önce Türk milletinin ortalama et tüketimi 7,5 kilogram iken bugün 14,5 kilogram. Fast food sistemi hem sağlıksız hem de fazla et tüketimi noktasında bizi etkiledi. Aynı zamanda da nüfusumuz arttı. Evet bizim damızlık üretimimiz var. Tohumluk üretimimiz var. Biz tohumda ülkemizi hiç kimseye muhtaç etmiyoruz. Damızlıkta sayımız az onu da artıracağız. Bir şekilde destek vereceğiz ama bizim etçi damızlıkta da bir şeyler yapmamız lazım. Bu noktada yola çıkarak etçi ırk olan birtakım hayvan ırklarını ülkemize getirerek TİGEM'in 27 bin olan hayvan sayısını yakın bir gelecekte 50 bine çıkaralım istiyoruz. Et ve Süt Kurumu'yla bir proje yaptık ve protokol imzaladık. İlk etapta 20 bin nihai hedefimiz 50 bin olmak üzere iki işletmemizde önümüzdeki aylardan başlamak itibarıyla etçi damızlık birtakım ırkları da getireceğiz."