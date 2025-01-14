Kış turizminin gözde merkezlerinden Uludağ, yarıyıl tatilini dolu geçirecek

SERGEN SEZGİN - Türkiye'de "kayak ve kış turizmi" denilince akla ilk gelen bölgelerden Uludağ'da, otel ve tesislerin yarıyıl tatili hazırlıkları tamamlandı.

Bursa kent merkezine kara yoluyla 40 kilometre uzakta bulunan, teleferikle de alternatif ulaşım sağlanan Uludağ'ın turistik tesisleri, bu sene erken kar yağışıyla yeni yıla yüzde 100 dolulukla girdi.

Oteller Bölgesi'nde kar kalınlığı 65 santimetre ölçülürken, günübirlikçiler ve otellerde konaklayan turistler, kayak ve snowboard yapma imkanı buluyor.

Uludağ'da bugün ve yarın devam edeceği öngörülen yağışlarla, kar kalınlığının daha da artması bekleniyor.

Yaklaşık 5 bin yatak kapasiteli otel ve tesislerde sömestir tatili için rezervasyon hareketliliği yaşanıyor.

Uludağ'ın 1620 rakımlı Sarıalan mevkisinde bulunan, etrafı çam ağaçlarıyla çevrili bungalovlardan oluşan Orman Köşkleri de tercihlerin başında yer alıyor.

- "Uludağ'ın lokasyonu çok iyi"

Otel müdürü Erdem Başarır, AA muhabirine, son 2 yıldır yetersiz kar yağışı nedeniyle geçirdikleri sıkıntılı süreçleri, bu sene yaşamadıklarını söyledi.

Kar yağışı olduğu zaman işlerin iyi gittiğini dile getiren Başarır, "Yılbaşını yoğun geçirdik ve sonrasında da yoğunluğumuz devam etti. Kar yağışlarını herkes özlemiş." dedi.

Başarır, sömestir tatili hazırlıklarının devam ettiğini anlatarak, şöyle konuştu:

"Yılbaşından sonra hemen sömestir reklamlarına başladık. Çocuklar için çeşitli aktiviteler düzenlemeyi planlıyoruz. Kayak kampları ve çeşitli sürprizler yapacağız. Kar yağışlarında bir sıkıntı olmazsa doluluk oranları yüzde 90'ın üzerinde olacaktır. Uludağ'ın lokasyonu çok iyi ve bir cennet. İstanbul'a çok yakınız. Bunlardan kaynaklı en çok tercih edilen noktalardan biriyiz. Bu sezon kar sevenler buna doyacak. Misafirlerimiz rezervasyonları erken yaptırsın. Ne kadar erken yaptırırlarsa açıkta kalma ihtimalleri düşer ve biz de onları kaybetmemiş oluruz."