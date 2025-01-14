Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Alkollü sürücü, polise zor anlar yaşattı

        BURSA'nın İnegöl ilçesinde, otomobiline yakıt almak için akaryakıt istasyonuna giden alkollü sürücü, polise zor anlar yaşattı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.01.2025 - 13:09 Güncelleme: 14.01.2025 - 13:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        Alkollü sürücü, polise zor anlar yaşattı
        ABONE OL

        BURSA'nın İnegöl ilçesinde, otomobiline yakıt almak için akaryakıt istasyonuna giden alkollü sürücü, polise zor anlar yaşattı. Ayakta durmakta güçlük çeken sürücüye 26 bin 550 TL ceza kesildi, 2 yıl süreyle ehliyetine de el konuldu.

        Olay, İnegöl-Alanyurt yolu üzerindeki akaryakıt istasyonunda meydana geldi. Mehmet E. (37), 16 FC 860 plakalı otomobiliyle istasyona gitti. Yakıt alan sürücünün, ücreti ödemek için aracından indiğinde ayakta durmakta güçlük çektiğini gören diğer sürücüler, polise haber verdi. Adrese gelen trafik ekipleri, sürücüye alkol testi yapmak istedi. Alkolmetreyi üflemeyi reddeden, ardından da usulüne uygun üflemeyen sürücü, polise zor anlar yaşattı.

        Mehmet E., aracının park halinde olduğunu ve kullanmadığını öne sürünce, akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerası kayıtları incelendi. Aracı kullandığı görüntülerden tespit edilen Mehmet E.'ye, alkol testini reddetme suçundan 26 bin 550 TL cezai işlem uygulanırken, 2 yıl süreyle de ehliyetine el konuldu. Araç çekiciyle otoparka çekilirken, Mehmet E. ise polis ekiplerine, "Arabayı kullanmadığım halde bana neden işlem yapıyorsun? Neden ceza yazıyorsun? Yapma" dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Taşlı vahşette cani yakalandı!
        Taşlı vahşette cani yakalandı!
        Svap sonuçları çıktı! Sena'yı İbrahim öldürmemiş!
        Svap sonuçları çıktı! Sena'yı İbrahim öldürmemiş!
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Nevzat Bahtiyar'ın avukatı Ali Eryılmaz: Yüksel "Salim yaptı" dedi!
        Nevzat Bahtiyar'ın avukatı Ali Eryılmaz: Yüksel "Salim yaptı" dedi!
        Ağladıktan 90 dakika sonra gelen mucize
        Ağladıktan 90 dakika sonra gelen mucize
        "Penaltı ve 2 kırmızı kart gerekirdi"
        "Penaltı ve 2 kırmızı kart gerekirdi"
        Cumhurbaşkanlığı yönlendirdi
        Cumhurbaşkanlığı yönlendirdi
        Tam 145 bin 520 kutu ilaç! Baba ile oğlu birbirini suçladı!
        Tam 145 bin 520 kutu ilaç! Baba ile oğlu birbirini suçladı!
        "G.Saray kaçıyor F.Bahçe kovalıyor!"
        "G.Saray kaçıyor F.Bahçe kovalıyor!"
        Eksi 18 derece seferberliği!
        Eksi 18 derece seferberliği!
        Topkapı Sarayı 'silahtar'lara emanet
        Topkapı Sarayı 'silahtar'lara emanet
        Narin Güran cinayetinde halıların kriminal raporu ortaya çıktı!
        Narin Güran cinayetinde halıların kriminal raporu ortaya çıktı!
        Los Angeles’taki yangının algı olduğunu iddia etti
        Los Angeles’taki yangının algı olduğunu iddia etti
        Bağışıklık sistemine destek en iyi 10 besin!
        Bağışıklık sistemine destek en iyi 10 besin!
        Cimbom'un dört atlısı!
        Cimbom'un dört atlısı!
        Akciğer kanserini yendi: 40 yıllık arkadaşımı bıraktım
        Akciğer kanserini yendi: 40 yıllık arkadaşımı bıraktım
        "Zirve yolundaki inadını gösterdi"
        "Zirve yolundaki inadını gösterdi"
        Evlenme ve doğum yardımı şartları
        Evlenme ve doğum yardımı şartları
        Los Angeles'taki yangınlar sonrası ABD'de sigorta krizi
        Los Angeles'taki yangınlar sonrası ABD'de sigorta krizi
        Los Angeles yangını neden çıktı?
        Los Angeles yangını neden çıktı?

        Benzer Haberler

        İnegöl'de kamyonetle motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı
        İnegöl'de kamyonetle motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı
        Sokak hayvanları için lezzet dayanışması
        Sokak hayvanları için lezzet dayanışması
        Kış turizminin gözde merkezlerinden Uludağ, yarıyıl tatilini dolu geçirecek
        Kış turizminin gözde merkezlerinden Uludağ, yarıyıl tatilini dolu geçirecek
        Bursa'da cami tuvaletinde bir kişi ölü bulundu
        Bursa'da cami tuvaletinde bir kişi ölü bulundu
        Bursa'da Tarihi İshakpaşa Camii tuvaletinde bir kişi ölü bulundu
        Bursa'da Tarihi İshakpaşa Camii tuvaletinde bir kişi ölü bulundu
        BUDO'nun yarınki 8 seferi olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi
        BUDO'nun yarınki 8 seferi olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi