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        Bursa'da cami tuvaletinde bir kişi ölü bulundu

        Bursa'nın İnegöl ilçesinde, cami tuvaletinde bir kişinin cesedi bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.01.2025 - 01:51 Güncelleme: 14.01.2025 - 01:59
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        Bursa'da cami tuvaletinde bir kişi ölü bulundu
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        Bursa'nın İnegöl ilçesinde, cami tuvaletinde bir kişinin cesedi bulundu.

        Cuma Mahallesi'ndeki İshakpaşa Camisi tuvaletinde yerde hareketsiz yatan kişiyi gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

        Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Hasan Ö. (68) olduğu tespit edilen kişinin yaşamını yitirdiğini belirledi.

        Nöbetçi savcının incelemesinin ardından Hasan Ö'nün cesedi, İnegöl Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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