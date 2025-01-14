Bursa'da cami tuvaletinde bir kişi ölü bulundu
Bursa'nın İnegöl ilçesinde, cami tuvaletinde bir kişinin cesedi bulundu.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde, cami tuvaletinde bir kişinin cesedi bulundu.
Cuma Mahallesi'ndeki İshakpaşa Camisi tuvaletinde yerde hareketsiz yatan kişiyi gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Hasan Ö. (68) olduğu tespit edilen kişinin yaşamını yitirdiğini belirledi.
Nöbetçi savcının incelemesinin ardından Hasan Ö'nün cesedi, İnegöl Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
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