Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Bursa'da ormanda kaybolan kişinin dere yatağında cesedi bulundu

        Bursa'nın İnegöl ilçesinde ormana gitmek üzere evinden çıkan ve bir daha haber alınamayan kişinin dere yatağında cesedi bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.07.2024 - 23:17 Güncelleme: 18.07.2024 - 23:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bursa'da ormanda kaybolan kişinin dere yatağında cesedi bulundu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bursa'nın İnegöl ilçesinde ormana gitmek üzere evinden çıkan ve bir daha haber alınamayan kişinin dere yatağında cesedi bulundu.

        Alınan bilgiye göre, sabah saatlerinde ormana odun toplamaya giden İbrahim Aydın'dan (76) haber alamayan yakınları, yetkililere bilgi verdi.

        İhbar üzerine Aydın'ın gidebileceği yerlerde arama çalışması başlatıldı.

        Jandarmanın yanı sıra sivil arama kurtarma ekiplerinin de katıldığı arama çalışmalarında İbrahim Aydın'ın cesedi Dipsiz Göl mevkisindeki dere yatağında bulundu.

        Aydın'ın cesedi, olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Hacıosmanoğlu: Kurullar hemen istifa etsin!
        Hacıosmanoğlu: Kurullar hemen istifa etsin!
        İzmir'de ve Balıkesir'de yangın
        İzmir'de ve Balıkesir'de yangın
        TFF'de İbrahim Hacıosmanoğlu dönemi!
        TFF'de İbrahim Hacıosmanoğlu dönemi!
        Mario Branco'dan transfer açıklaması!
        Mario Branco'dan transfer açıklaması!
        'Obama da Biden'ın adaylığından endişeli'
        'Obama da Biden'ın adaylığından endişeli'
        Borsa İstanbul'da 'takeover' savaşı
        Borsa İstanbul'da 'takeover' savaşı
        Atama kararları Resmi Gazete'de
        Atama kararları Resmi Gazete'de
        İsrail'in önergesine BM'den tepki
        İsrail'in önergesine BM'den tepki
        Bunaltan sıcaklarla ilgili kötü haber!
        Bunaltan sıcaklarla ilgili kötü haber!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump'la görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump'la görüştü
        Çip sektörü 1 günde yarım trilyon kaybetti
        Çip sektörü 1 günde yarım trilyon kaybetti
        "Bu seçim yok hükmündedir"
        "Bu seçim yok hükmündedir"
        Avrupa Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Avrupa Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Solun başka işi gücü yok mu
        Solun başka işi gücü yok mu
        Vodafone Red kullanıcıları yurt içi tarifelerini artık 200 ülkede kullanabiliyor
        Vodafone Red kullanıcıları yurt içi tarifelerini artık 200 ülkede kullanabiliyor
        MB faiz kararı ne olacak?
        MB faiz kararı ne olacak?
        "Büyükekşi yönetimine destek vermedik"
        "Büyükekşi yönetimine destek vermedik"
        "Bu kavga bitsin!"
        "Bu kavga bitsin!"
        Denizde aşk var
        Denizde aşk var
        Türk bayrağını görünce çıkmadı
        Türk bayrağını görünce çıkmadı

        Benzer Haberler

        Darbedilen damat ile gelinin yakınlarının kavgasında 4 tutuklama
        Darbedilen damat ile gelinin yakınlarının kavgasında 4 tutuklama
        Bursa'da iki aile arasında çıkan kavgada 4 kişi yaralandı
        Bursa'da iki aile arasında çıkan kavgada 4 kişi yaralandı
        Türkiye'nin ilk engelli kadın pilotu, Avrupa Ralli Şampiyonası'nda direksiy...
        Türkiye'nin ilk engelli kadın pilotu, Avrupa Ralli Şampiyonası'nda direksiy...
        Bursa'da orman yangını (3)
        Bursa'da orman yangını (3)
        Bursa'da orman yangını (2)
        Bursa'da orman yangını (2)
        Bursa'da yangında dumandan etkilenen köpek "Tokyo" yaşam savaşını kazandı
        Bursa'da yangında dumandan etkilenen köpek "Tokyo" yaşam savaşını kazandı