Bursa'da ormanda kaybolan kişinin dere yatağında cesedi bulundu
Bursa'nın İnegöl ilçesinde ormana gitmek üzere evinden çıkan ve bir daha haber alınamayan kişinin dere yatağında cesedi bulundu.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde ormana gitmek üzere evinden çıkan ve bir daha haber alınamayan kişinin dere yatağında cesedi bulundu.
Alınan bilgiye göre, sabah saatlerinde ormana odun toplamaya giden İbrahim Aydın'dan (76) haber alamayan yakınları, yetkililere bilgi verdi.
İhbar üzerine Aydın'ın gidebileceği yerlerde arama çalışması başlatıldı.
Jandarmanın yanı sıra sivil arama kurtarma ekiplerinin de katıldığı arama çalışmalarında İbrahim Aydın'ın cesedi Dipsiz Göl mevkisindeki dere yatağında bulundu.
Aydın'ın cesedi, olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.
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