Bursa'da ormanda kaybolan kişinin dere yatağında cesedi bulundu

Bursa'nın İnegöl ilçesinde ormana gitmek üzere evinden çıkan ve bir daha haber alınamayan kişinin dere yatağında cesedi bulundu.

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