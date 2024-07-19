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        "62. Uluslararası Bursa Festivali"nde Anna Maria Jopek sahne aldı

        Bu yıl 62'ncisi düzenlenen Uluslararası Bursa Festivali kapsamında Anna Maria Jopek konser verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.07.2024 - 02:20 Güncelleme: 19.07.2024 - 02:20
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        "62. Uluslararası Bursa Festivali"nde Anna Maria Jopek sahne aldı
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        Bu yıl 62'ncisi düzenlenen Uluslararası Bursa Festivali kapsamında Anna Maria Jopek konser verdi.

        Balat Atatürk Ormanı'ndaki kulübede gerçekleşen konserde, Varşova doğumlu şarkıcı, piyanist, söz yazarı, besteci ve yapımcı Anna Maria Jopek ile trompet sanatçısı Pıotr Wojtasık Quıntet sahne aldı.

        Eurovision deneyimini takiben çıkardığı ilk albümü ile Altın Plak ödülünü kazanan Jopek'in performansı, müzikseverler tarafından uzun süre alkışlandı.

        62. Uluslararası Bursa Festivali kapsamındaki konserler, 31 Temmuz'a kadar devam edecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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