CHP Genel Başkanı Özel, partisinin Bursa İl Başkanlığında konuştu:

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "CHP iktidarının 10. yılında, bugüne dönüp baktığınızda bir sıfır attığımızı göreceksiniz ama maaşlardan değil, sadece fiyatlardan. Yani bugünkü maaşı alacaksınız ama mazotun 4 lira olduğunu göreceksiniz, dana kıymanın 55 lira olduğunu göreceksiniz. Bu, alım gücünün 10 kat artması demek." dedi.

Özel, CHP Bursa İl Başkanlığını ziyaretinde yaptığı konuşmada, 31 Mart 2024'teki Mahalli İdareler Seçimlerinde, büyükşehir belediyesi ve ilçe belediyelerini kazandıkları için parti teşkilatına teşekkür etti.

Bursa'da her iki kişiden birinin oyunu aldıklarını belirten Özel, vatandaşların Cumhuriyet Halk Partisi'nin kazanacağına inandıkları yerde büyük bir mutabakatla partisinin adaylarına destek verdiğini vurguladı. Özel, CHP'nin gücünü ay yıldızlı al bayraktan, Milli Mücadele'den, Kuvayımilliye'den, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ten aldığını dile getirerek, şöyle devam etti: "Biz, Cumhuriyet Halk Partisi olarak, bu seçim ittifak kurmadık ama Türkiye'nin en büyük ittifakına davet ediyoruz herkesi, Türkiye ittifakına davet ediyoruz. 'Türkiye ittifakı kimdir?' Diye soranlara, Milli Takım gol atınca ayağa kalkan herkes. Filenin Sultanları şampiyon olup göndere ay yıldızlı al bayrağı çektirirken, İstiklal Marşı okunurken gırtlağı düğümlenen, ağlayan, tüyleri diken diken olan herkes, Türkiye ittifakındadır. Bu çağrımız, bundan bir yıl önce birileri, bu partinin bölücülerle birlikte olabileceğine, ezanı dindirebileceğine, bayrağı indirebileceği gibi yalanlara, birileri inandırmaya çalışadursun. Bütün bu bühtan, bütün bu yalan, bütün bu iftiralar duvara tosladı."

- "Biz bu ülkeyi önce 45 bin, sonra 55-60 bin dolar milli geliri olan bir hale getireceğiz" Özel, birlik ve beraberlik içinde, kendi yollarında kararlılık içinde yürüdüklerini, kavga etmeden, hakaret etmeden, vatandaşın derdi dışında hiçbir derdi, meseleyi konuşmadan, sorunlarının nasıl çözüleceğini konuşarak ilerlemeye devam edeceklerini anlattı. Temmuz ayı anketlerinin dün açıklandığını, bu konuda anket yapan tüm firmaları takip ettiklerinin bilgisini veren Özel, "Allah'a şükür hiçbirinde seçimden beri ikinci parti olmadık." dedi.

Özel, Cumhuriyet'in ikinci yüzyılında CHP iktidarında bu ülkeyi yeniden ayağa kaldıracaklarını belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü: "Tayyip Bey, sayın Erdoğan, en çok övündüğü konu, 'altı tane sıfır attım, paradan' diyor. Biz de atacağız. Biz onun gibi altı sıfır atmayacağız, bir sıfır atacağız. O, altı sıfırı etiketlerden, fiyatlardan, masraflardan da attı, döndü maaşlardan da attı. CHP iktidarının 10. yılında, bugüne dönüp baktığınızda bir sıfır attığımızı göreceksiniz ama maaşlardan değil, sadece fiyatlardan. Yani bugünkü maaşı alacaksınız ama mazotun 4 lira olduğunu göreceksiniz, dana kıymanın 55 lira olduğunu göreceksiniz. Bu, alım gücünün 10 kat artması demek."

Şangay İşbirliği Örgütü'nde ortalama milli gelirin 4 bin 500 dolar, Avrupa Birliği'nde ise 45 bin dolar olduğunu ifade eden Özel, şunları kaydetti: "Arada 10 kat fark var. Burada dünyanın en iyi arabaları üretiliyor ama kendileri mütevazı arabalara biniyorlar. Bu taraftakilere satıyorlar. Dünyanın en pahalı Mercedes'ini, Limuzin'ini 10 tane Merkel'in ülkesi üretti o tarihte. Merkel kendisi mütevazı minibüse bindi. İki tanesini bize sattı. Geri kalanını bu taraftaki ülkelere sattı. Burada saraylar büyük, liderler zengin, arabalar lüks, uçaklar onar onar. Bu tarafta tarifeli uçuyorlar, ucuz evde oturuyorlar ama buranın halkı sürünüyor, buranın halkı zengin. Önümüzdeki seçim, referandum niteliğinde olacak. Avrupa Birliği hedefinde hızla kalkınan, zenginleşen bir ülke mi? Şangay İşbirliği Örgütünün peşinde 4 bin 500 dolarlık bir ülke mi? Biz bu ülkeyi önce 45 bin, sonra 55-60 bin dolar milli geliri olan bir hale getireceğiz. Paradan değil, etiketlerden sıfır atacağız. Maaştan değil, masraftan sıfır atacağız."

Özel, CHP'li belediyelere mali darbe girişiminde bulunulduğunu öne sürerek, "Siz, bizi çok hafife alıyorsunuz. Üzerimize gelirseniz en yaratıcı formüllerle, en cesur kararları alırız. Tarih önünde bir kez daha mahcup olursunuz." dedi. Geçmişte tahsil edilmeyen SGK ve vergi alacaklarının hepsini birden tahsilata koymanın milletin seçtiklerine meydan okuma anlamı taşıdığını iddia eden Özel, "O yüzden milletimizi, Cumhurbaşkanı talimatıyla, Cumhuriyet Halk Partili belediyelere karşı girişilen mali darbe girişimine karşı müteyakkız olmaya, dikkatli olmaya, ne yapıldığını görüp zihne yazmaya davet ediyorum. Sizin seçtikleriniz, size hizmet edemesin diye 22 yıldır yapmadıkları işi bugün yapıyorlar ama bunu başaramayacaklar. Bütün darbeleri püskürttüğümüz gibi bu darbe girişimini de geri püskürteceğiz, biz kazanacağız, millet kazanacak. Devleti kendisine alet eden saray rejimi kaybedecek." değerlendirmesinde bulundu.

- "Tüzüğümüzü değiştireceğiz" Konuşmasının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Özel, bir gazetecinin CHP'nin tüzük kurultayının ertelenip ertelenmediğine dair sorusu üzerine, şu ifadeleri kullandı: "İlan ettiğimiz gibi (eylül) 4'ünde Sivas'ta sembolik açılışını yapacağız. Sivas Kongresi'nin olduğu salonda. Genel başkan, parti meclisinden, meclis grubundan, il başkanlarından temsilcilerle 5'i tüzük komisyonunun son toplantısının yapılacağı gündür. 6-7-8-9 Eylül günlerinde de hem tüzüğümüzü değiştireceğiz hem de program kurultayıyla ilgili hazırlık çalışmalarımızı yapacağız. Son derece çağdaş, güçlü, etkili bir parti programına, net bir parti programına ihtiyacımız var. O çalışmayı da önemsiyoruz. Kurultaydan önce verdiğimiz tüm sözleri tutuyoruz. Tüzükle ilgili değişiklik sözümüzü de eylül ayının başında tutmuş olacağız. Karar delegelerin. Biz, bütün ilçelerden, illerden görüşleri topladık. Sosyal medya üzerinden gelen 7 bin görüşü derledik, tüzük komisyonumuza teslim ettik. Bütün beklentileri karşılayan, parti içi demokrasiyi güçlendiren çok iyi bir tüzük yazılacak ve bir bahar, bayram havası içinde yapacağımız kurultaydan da tüzüğümüzü hem geliştireceğiz hem daha demokratik hale getireceğiz."