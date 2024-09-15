Bursa'da bir kişi parkta ölü bulundu

Cesedi otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderilen Köseoğlu'nun kesin ölüm nedeninin tespiti için başlatılan çalışma sürüyor.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince kimliği Erol Köseoğlu (55) olarak belirlenen bu kişinin yaşamını yitirdiği anlaşıldı.

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