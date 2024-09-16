Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Şarkıcı Fettah Can Bursa'da konser verdi

        Şarkıcı Fettah Can, Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından kentin tescilli lezzetlerini dünyaya duyurmak amacıyla düzenlenen 3. Bursa Uluslararası Gastronomi Festivali etkinlikleri kapsamında sahne aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.09.2024 - 02:27 Güncelleme: 16.09.2024 - 02:47
        ABONE OL
        ABONE OL
        Şarkıcı Fettah Can Bursa'da konser verdi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Şarkıcı Fettah Can, Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından kentin tescilli lezzetlerini dünyaya duyurmak amacıyla düzenlenen 3. Bursa Uluslararası Gastronomi Festivali etkinlikleri kapsamında sahne aldı.

        Merinos Parkı'nda verilen konsere Bursalı müzikseverler katıldı.

        Fettah Can konserinde sevilen şarkılarının yanı sıra bazı sanatçıların eserlerini de seslendirdi.

        Gecede Fettah Can, "Bu Aşkın Katili Sensin", "Rüzgar Ektim Fırtına Biçeceğim " ve "Boş Bardak" gibi şarkılarını Bursalı sevenleri ile birlikte söyledi.

        Konser sonunda şarkıcı Can, Bursaspor için marş yazacağının müjdesini verdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Babası annesini öldüren oğul, babasına saldırdı
        Babası annesini öldüren oğul, babasına saldırdı
        Bekçiyi yaralayan kadın etkisiz hale getirildi
        Bekçiyi yaralayan kadın etkisiz hale getirildi
        Akıma kapılan kamyon sürücüsü öldü
        Akıma kapılan kamyon sürücüsü öldü
        Silah sesleri duyuldu! "Trump güvende"
        Silah sesleri duyuldu! "Trump güvende"
        Ertuğrul Doğan'dan flaş hakem tepkisi!
        Ertuğrul Doğan'dan flaş hakem tepkisi!
        AB'den Eyüp Sabri Tuncer ürünlerine yasak
        AB'den Eyüp Sabri Tuncer ürünlerine yasak
        Dev maçta kazanan yok!
        Dev maçta kazanan yok!
        Yolcuların arasında husumetlisini vurdu!
        Yolcuların arasında husumetlisini vurdu!
        Oğuzhan Genç yazdı: Seriye "ara" verdi
        Oğuzhan Genç yazdı: Seriye "ara" verdi
        Sakarya'da fabrikada patlama! 30 yaralı var
        Sakarya'da fabrikada patlama! 30 yaralı var
        Mourinho'dan Okan Buruk'a gönderme!
        Mourinho'dan Okan Buruk'a gönderme!
        Narin cinayeti soruşturması genişliyor!
        Narin cinayeti soruşturması genişliyor!
        3 puan Fenerbahçe'nin!
        3 puan Fenerbahçe'nin!
        Profesörün trajik ölümü!
        Profesörün trajik ölümü!
        Fenerbahçe'den rekor!
        Fenerbahçe'den rekor!
        "Marilyn Monroe aslında öldürüldü"
        "Marilyn Monroe aslında öldürüldü"
        Sıla bebeğin durumu ciddiyetini koruyor!
        Sıla bebeğin durumu ciddiyetini koruyor!
        En sağlıklı 10 sebze!
        En sağlıklı 10 sebze!
        Dünyanın en eski 8 mesleği!
        Dünyanın en eski 8 mesleği!
        '1000 kişi arasından seçildim'
        '1000 kişi arasından seçildim'

        Benzer Haberler

        Bursa'da husumetli iki grubun sandalyeli kavgası kamerada
        Bursa'da husumetli iki grubun sandalyeli kavgası kamerada
        Bursaspor - Tokat Belediye Plevnespor: 3-0
        Bursaspor - Tokat Belediye Plevnespor: 3-0
        Bursaspor'un 3. Lig maçını 41 bin 300 taraftar izledi
        Bursaspor'un 3. Lig maçını 41 bin 300 taraftar izledi
        Bursaspor, 3'üncü Lig seyirci rekorunu kırdı
        Bursaspor, 3'üncü Lig seyirci rekorunu kırdı
        Kaçarken polis memurunu vuran şüpheli tutuklandı
        Kaçarken polis memurunu vuran şüpheli tutuklandı
        Bursa'da, park yeri kavgası kamerada
        Bursa'da, park yeri kavgası kamerada