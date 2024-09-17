Bursa Vakıflar Bölge Müdürlüğü, yeni vakıfların yetkililerine eğitim verdi

Vakıflar Genel Müdürlüğü öncülüğünde, Bursa Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından yeni vakıfların yetkililerine yönelik eğitim programı gerçekleştirildi.

Vakıflar Genel Müdürlüğünce, 25 Bölge Müdürlüğü tarafından 81 ili kapsayan "Yeni Vakıflar Eğitim Semineri Bilgilendirme Toplantısı" projesi kapsamında, Bursa Vakıflar Bölge Müdürlüğü organizasyonunda Ördekli Kültür Merkezi'nde Bursa, Bilecik, Sakarya, Yalova'da faaliyetlerini sürdüren vakıfların temsilcilerine yönelik eğitim düzenlendi.

"Vakıflarla ilgili konularda araştırma, geliştirme, eğitim, kültür ve yayın faaliyetlerinde bulunmak, ulusal ve uluslararası koordinasyon sağlamak" amacıyla Kamu-STK işbirliğinin geliştirilmesine katkı sağlamak, vakıfların ihtiyaçları ve sorunları hakkında istişarelerde bulunmak, vakıflara mevzuat ve uygulamalar ile belirli aralıklarla yapılan vakıf denetimlerinde karşılaşılan sorunlar ve güncel durum konuları hakkında bilgilendirme yapmak için yapılan eğitimde, 140 vakıf temsilcisi hazır bulundu.

Vakıflar Genel Müdürlüğü'nden Kültür ve Tescil Daire Başkanı Mevlüt Çam "Vakıf Kavramı ve Kapsamı", Vakıf Hizmetleri Daire Başkanlığı Uzmanı Uğur Köse "Vakıflarda Bildirim, Beyanname ve VBYS'de karşılaşılan Sorunlar", Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı'ndan Müfettiş Sena Coşkun "Vakıf Denetiminde Karşılaşılan Sorunlar", Bursa Vergi Dairesi Başkanlığı Gelir Uzmanı Necibe Cincioğlu "Vakıflarda Vergi Muafiyeti Mevzuatı", Bursa Valiliği İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğü'nden Şef Mikayil Güney "2860 sayılı Yardım Toplama Kanunu ve Yardım Toplama Yönetmeliği" konularında sunumlar yaptı, vakıf temsilcilerinin sorularını cevapladı.