Zeki Müren vefatının 28'inci yılında mezarı başında anıldı

Türk Sanat Müziğinin unutulmaz isimlerinden besteci ve ses sanatçısı Zeki Müren'in vefatının 28'inci yılı dolayısıyla Bursa'daki kabri başında anma töreni düzenlendi.

Emir Sultan Mezarlığı'ndaki törene, Bursa Büyükşehir Belediyesi, Türk Eğitim Vakfı (TEV) ve Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Mehmetçik Vakfının yöneticileri, Bursa Zeki Müren Anadolu Güzel Sanatlar Lisesinin öğretmen ve öğrencileri, sanatçının yakınları ile sevenleri katıldı.

Zeki Müren'in yeğeni Özlem Güner, törende yaptığı konuşmada, onun yeğeni olmaktan gurur duyduğunu anlattı.

Sanatçının, "Ben herkesin Zeki Müren'i olabilirim ama sadece sizin dayınızım." dediğini ifade eden Güner, "Bize, 'Bunu sakın unutmayın. Beni koruyup kollayıp yaşatacak olanlar, sizlersiniz' dedi. Artık ezberlediğim bir cümle bu. Defalarca yineledi. Hiç unutmadık, bu sözü ve unutmayacağız. Bizim görevimiz ancak son nefesimizi verdiğimizde sona erer." ifadesini kullandı.

TEV Bursa Şube Başkanı Sertaç Şipka da Zeki Müren'in mirasçı olarak, TEV ve TSK Mehmetçik Vakfını kendine evlat edindiğini vurguladı.