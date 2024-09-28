Orhangazi'de otoyolda kamyonetin otomobile çarptığı kazada 2 kişi yaralandı

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma, 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada, kamyonet sürücüsü Ozan Ö. ile otomobilde bulunan Göktuğ Enes G. (8) yaralandı. Otomobil sürücüsü ile eşi Özlem G. (40) ve çiftin diğer çocukları Yusuf Kaan G. (15) ise kazayı yara almadan atlattı.

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