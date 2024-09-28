Kıbrıs gazisi İbrahim Vefa Aydın, Orhangazi'de askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı

İlçe Müftüsü Yasin Yıldız tarafından öğle vakti kıldırılan cenaze namazına, Aydın'ın ailesi ve yakınları, Orhangazi Kaymakamı Zafer Karamehmetoğlu, Belediye Başkanı Bekir Aydın ile çok sayıda kişi katıldı.

Orhangazi Belediye Başkanı Bekir Aydın'ın da akrabası olan Aydın'ın Türk bayrağına sarılı naaşı, askeri tören için araçla Gazi Orhanbey Camisi'ne getirildi.

İlçede 1980'li, 1990'lı yıllarda Tozkoparan Caddesi'nde esnaflık yapan ve bir süredir rahatsızlığı nedeniyle tedavi gören 2 çocuk babası Aydın yaşamını yitirdi.

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