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        Sibel Özbudak, Bursa Barosu Başkanlığına aday oldu

        Bursa Barosu avukatlarından Sibel Özbudak, 20 Ekim'de gerçekleştirilecek baro seçimi için başkanlığa aday olduğunu açıkladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.09.2024 - 16:30 Güncelleme: 28.09.2024 - 16:31
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        Sibel Özbudak, Bursa Barosu Başkanlığına aday oldu
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        Bursa Barosu avukatlarından Sibel Özbudak, 20 Ekim'de gerçekleştirilecek baro seçimi için başkanlığa aday olduğunu açıkladı.

        Özbudak, yönetim kurulu listesindeki meslektaşlarıyla bir otelde düzenlediği basın toplantısında, baro seçimlerinin iki yılda bir yapıldığını anımsattı.

        Sadece itiraz etmek için değil sorunları çözmek için baro yönetimine aday olduklarını belirten Özbudak, "Yıllardır birbirini kopyası ve nesilden nesle sanki miras yoluyla intikal eden yönetim anlayışını değiştirmek, yalnızca belli bir kesimin sözcüsü gibi hareket eden değil tüm meslektaşlarımızı kucaklayan bir baro yönetimi oluşturmak istiyoruz. Baromuzun bir dünya görüşünün, ideolojinin, siyasi partinin ya da grubun sözcüsü gibi hareket etmesini istemiyoruz. Bunun yanı sıra baro siyaset yapmayacak demek; baro ülke ve kent sorunlarına duyarsız kalacak demek değildir. Biz baronun asıl işlevini unutup politize olmasına karşıyız." diye konuştu.

        Özbudak, öncelikle hukukun temel ilkelerine ve insan haklarına yönelik ihlallerin takipçisi olacaklarını, her zaman hukukun üstünlüğünden yana tavır alacaklarını dile getirdi.

        Ayrıca Özbudak, mensubu olmaktan onur ve gurur duydukları, 115 yıllık mazisi olan ve kendileri için alternatifi bulunmayan Bursa Barosunu böldürmemek ve meslektaşlarıyla yönetmek amacıyla göreve talip olduklarını sözlerine ekledi.

        Sibel Özbudak'ın yönetim kurulu listesinde, Leman Elif Çavuşoğlu, Mine Rana Kahramanoğlu, İsmail Yağlı, Aslı Ceyhan, Uğur Titiz, Gizay Tanca Çolpan, Bahadır Atlıoğlu, Hilal Akgül Demir, Emre Pınar ve Melih Sanan yer alıyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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