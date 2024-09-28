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        Bursa'da tırın çarptığı kadın hayatını kaybetti

        Bursa'nın Yıldırım ilçesinde tırın çarptığı kadın olay yerinde hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.09.2024 - 21:28 Güncelleme: 28.09.2024 - 21:28
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        Bursa'da tırın çarptığı kadın hayatını kaybetti
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        Bursa'nın Yıldırım ilçesinde tırın çarptığı kadın olay yerinde hayatını kaybetti.

        İlçeye bağlı Şirinevler Mahallesi'nden 06 AZB 72 plakalı tırla Ankara Yolu istikametine çıkış yapmak isteyen sürücü M.U, yolun karşısına geçmeye çalışan Yıldız Polat'a çarptı.

        Tırın çarptığı kadın yola savrulurken çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde hayatını kaybettiği belirlenen Polat'ın cansız bedeni Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

        Sürücü M.U. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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