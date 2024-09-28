Bursa'da tırın çarptığı kadın hayatını kaybetti

Sürücü M.U. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

Tırın çarptığı kadın yola savrulurken çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

İlçeye bağlı Şirinevler Mahallesi'nden 06 AZB 72 plakalı tırla Ankara Yolu istikametine çıkış yapmak isteyen sürücü M.U, yolun karşısına geçmeye çalışan Yıldız Polat'a çarptı.

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