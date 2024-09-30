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        Bursa'da silah kaçakçılığı operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

        Bursa'da Osmangazi ilçesinde düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan şüpheli, tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.09.2024 - 09:20 Güncelleme: 30.09.2024 - 09:33
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        Bursa'da silah kaçakçılığı operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı
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        Bursa'da Osmangazi ilçesinde düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan şüpheli, tutuklandı.

        Osmangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma (SÖS) Büro Amirliği ekipleri, Soğanlı Mahallesi'nde ikamet eden İ.O'nun silah ticareti yaptığı ihbarını aldı.

        Harekete geçen ekipler, zanlının adresine operasyon düzenledi.

        Benzer suçlardan çok sayıda kaydı bulunan şüphelinin adresinde yapılan aramalarda, 7 ruhsatsız tabanca ve şarjörler ile 53 fişek ele geçirildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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