Mudanya'da Kurumlar Arası Kaymakamlık Voleybol Turnuvası başladı
Mudanya Mütareke Anlaşması'nın 102. yılı dolayısıyla düzenlenen Kurumlar Arası Kaymakamlık Voleybol Turnuvası başladı.
Mudanya Mütareke Anlaşması'nın 102. yılı dolayısıyla düzenlenen Kurumlar Arası Kaymakamlık Voleybol Turnuvası başladı.
Mudanya Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen, Mudanya Kaymakamlığı ile Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından organize edilen turnuvada 12 takım mücadele ediyor.
Turnuvanın açılış maçında Emniyet Gücü ile Turhan Tayan Anadolu Lisesi takımları karşı karşıya geldi.
Eleme müsabakalarının ardından belirlenecek şampiyon takıma 11 Ekim'de düzenlenecek törenle ödül verilecek.
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