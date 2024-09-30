Mudanya'da Kurumlar Arası Kaymakamlık Voleybol Turnuvası başladı

Mudanya Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen, Mudanya Kaymakamlığı ile Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından organize edilen turnuvada 12 takım mücadele ediyor.

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