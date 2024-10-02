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        Kick boksçu muhtar gündüz mahallesine hizmet ediyor, akşamları sporcu yetiştiriyor

        SEMİH ŞAHİN - Bursa'da yaşadığı mahallede gündüzleri muhtarlık hizmetini yerine getiren milli kick boks antrenörü Metin Sezer, akşamları da kendi spor kulübünde geleceğin şampiyonlarını yetiştiriyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.10.2024 - 11:10 Güncelleme: 02.10.2024 - 11:10
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        Kick boksçu muhtar gündüz mahallesine hizmet ediyor, akşamları sporcu yetiştiriyor
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        SEMİH ŞAHİN - Bursa'da yaşadığı mahallede gündüzleri muhtarlık hizmetini yerine getiren milli kick boks antrenörü Metin Sezer, akşamları da kendi spor kulübünde geleceğin şampiyonlarını yetiştiriyor.

        Ortaokula giderken kick boksa başlayan, 2000 yılında kendi adını taşıyan spor kulübünü açan Metin Sezer (46), 2005 ile 2013 yılları arasında üst üste 8 kez kendi kategorisinde Türkiye şampiyonu oldu.

        Avrupa şampiyonluğunu 2008'de kazanan, 2002'de de Avrupa ikincisi olan Sezer, kariyerine milli takım antrenörü olarak devam ediyor.

        Sezer, yaşadığı Yıldırım ilçesi Millet Mahallesi'ndeki spor kulübünde çok sayıda genci bu sporla tanıştırarak, Avrupa ve dünya şampiyonları çıkardı.

        Yetiştirdiği sporcuların ailelerinden gelen talepler sonucunda 31 Mart seçimlerinde mahallenin muhtarlığına aday olan ve seçimi kazanan Sezer, gündüzleri mahallenin sorunlarıyla ilgilenirken akşamları da kick boks sporcularını yetiştiriyor.

        - "Mahallemizde çok başarılı sporcularımız, Avrupa, dünya şampiyonlarımız var"

        Metin Sezer, 33 yıldır ilgilendiği spor dalında milli takım antrenörü olarak göreve devam ettiğini, aynı zamanda Türkiye Kick Boks Federasyonu Bursa İl Temsilcisi olduğunu söyledi.

        Sporu gençlere sevdirmek ve onları topluma kazandırmak için yıllardır çalıştığını belirten Sezer, kulüpteki öğrencileriyle yurt içi ve yurt dışındaki organizasyonlara hazırlandıklarını anlattı.

        Sezer, muhtar seçildikten sonra kulüpteki faaliyetlere akşamları devam ettiğini dile getirerek, "140-150 civarında öğrencim var. Mahallemizde çok başarılı sporcularımız, Avrupa, dünya şampiyonlarımız var." dedi.

        Özellikle sporcu velilerinin telkinleriyle muhtarlık hikayesinin başladığını belirten Sezer, "Bizim azmimizi, çalışma şevkimizi gördüklerinde 'Muhtarımız olmayı düşünmez misiniz?' şeklinde söylemler geldi. Aklımda yer edindi ve 'Neden olmasın.' dedim. 'Gündüzleri de mahalleme hizmet edebilirim.' dedim. Mahalle sakinleri de büyük teveccüh gösterdi. 7 bin oyla Millet Mahallesi'nin yeni muhtarı seçildim." diye konuştu.

        - "Gece bile sahadayım"

        Sezer, 50 bin nüfuslu mahallenin sorunlarıyla yakından ilgilendiğini ifade ederek, şunları kaydetti:

        "Mahalleli bizden çok memnun. Yıllardır biriken hizmetler serüveni vardı. Göreve gelir gelmez hızlı bir şekilde çalışarak bu birikmişliği ortadan kaldırdım. Arayan herkesin sıkıntısını çözmeye gayret ediyorum. Çözemiyorsak neden çözülemediği hakkında dönüş yapıyorum. Seçimden önce bir vaadim vardı. '8/5 muhtar değil, 7/24 muhtar olacağım.' demiştim. Gecenin 3'ünde bile mahalle sakinleri arayıp ulaşabiliyorlar ve ben de dönüş yapıyorum. Gece bile sahadayım."

        Muhtarlık ve antrenörlüğü eş zamanlı keyifle yürüttüğünü belirten Sezer, "İki iş bir arada çok güzel gidiyor. Bir görevimiz vardı, şimdi ikinci kutsal bir görevimiz oldu. Bundan dolayı çok mutluyum. Gündüzleri mahalleme hizmet ediyorum. İnsanları memnun etmeye, mutlu etmeye çalışıyorum. Akşamları da mahallemizin gençlerine hizmet ederek onları topluma yararlı bireyler haline getirmek için mücadele ediyoruz." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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