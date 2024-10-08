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        Bursa'da İsrail'in bombaladığı Gazze'deki sağlık çalışanlarına destek gösterisi

        Bursa'da, İsrail'in Filistin'e yönelik devam eden saldırılarında öldürülen sağlık çalışanlarına dikkati çekmek için protesto gösterisi düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.10.2024 - 18:19 Güncelleme: 08.10.2024 - 18:23
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        Bursa'da İsrail'in bombaladığı Gazze'deki sağlık çalışanlarına destek gösterisi
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        Bursa'da, İsrail'in Filistin'e yönelik devam eden saldırılarında öldürülen sağlık çalışanlarına dikkati çekmek için protesto gösterisi düzenlendi.

        Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) kampüsünde, Bursa Gönüllü Kuruluşlar Platformu ve BUÜ Öğrenci Toplulukları tarafından, 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail'in Filistin'de öldürdüğü sağlık çalışanlarını anmak için gösteri düzenlendi.

        Protestoda göstericiler Gazze'de öldürülen sağlık çalışanlarına dikkati çekmek için kanı temsilen kırmızıya boyalı kostümlerle yerde yattı. Protestocuların yanlarına, isimleri ve mesleklerinin yazılı olduğu notlar bırakıldı.

        Yerlere oyuncaklar, ayakkabılar ve terlikler bırakıldığı eylemde göstericiler, Filistin bayrakları, kefiye ve savaş karşıtı pankartlarla Gazze'ye destek mesajı verdi.

        - "Filistin'de, Gazze'de bir sokaktan geçiyormuş hissi uyandırdı"

        Üniversite öğrencilerinden Fatma Zehra Keskin, AA muhabirine, benzer bir gösterinin Norveç'in başkenti Oslo'da yapıldığını söyledi.

        Sosyal medyada bu gösteriyi görür görmez arkadaşına gönderdiğini belirten Keskin, şöyle konuştu:

        "Arkadaşıma, 'Böyle bir şey yapabilir miyiz? Nasıl olur?' diye sordum. O da aynı şeyi düşünmüş. Sonrasında bunu hocalarımıza söyledik, danıştık. Daha sonra eylemin hazırlanma sürecine başlandı. Çarşafları evde kardeşimle boyayarak yaptık. Bizim amacımız, burada farkındalık yaratmak. Ne kadar eylemler, yürüyüşler yapılsa da bir yerde eksik kaldığını fark ettim. Simülasyon tarzında bir etkinliğin insanlara farkındalık oluşturmak için iyi bir yöntem olduğunu düşündük. Şu an duygularımı anlatamıyorum. Çok doluyum. Eylemin yapılabilmesi bile çok büyük bir şey bizim için ve bunun fikrini yürütenler arasında olmak da ayrı bir gurur."

        Savaşın en yakın zamanda bitmesini temenni eden Keskin, "Filistin'de, savaşın ortasında, canını ortaya koyan sağlık çalışanlarına ayrı bir saygım var. Umarım daha çok doktor, daha çok basın mensubu, daha çok sağlık çalışanı, çocuk, kadın öldürülmez." dedi.

        Öğrenci Esin Aydın da güzel bir eylem gerçekleştirdiklerini dile getirerek, "Bunu yapmamızın amacı, insanlara halen zulmün devam ettiğini gösterebilmek. Şu an birçok insan artık umursamıyor. Artık Filistin'de bir şeyler olmuyor gibi, umursamaz bir şekilde davranıyorlar. Hala zulmün devam ettiğini gösterebilmek için böyle bir eylem yaptık." ifadesini kullandı.

        Üniversitede asistanlık yapan Tarık Yaşa da eylemi, çok kapsayıcı ve interaktif bulduğunu belirterek, "Arka taraftan seslerin geldiğini duydum. Aynı zamanda yolda ceset görüntüleri var. Bir yandan arkadaşların tuttukları pankartlar, afişler. Bir nevi Filistin'de, Gazze'de bir sokaktan geçiyormuş hissi uyandırdı bende. Çok etkileyici buldum açıkçası. Yapılan klasik yürüyüşler, slogan atmalardan ziyade bu eylemleri amacına yönelik daha etkili buluyorum." değerlendirmesinde bulundu.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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