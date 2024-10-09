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        BBP Genel Başkan Yardımcısı Alfatlı, Bursa'da konuştu:

        Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkan Yardımcısı Ekrem Alfatlı, İsrail'in Gazze ve Lübnan'a saldırılarına ilişkin, "Allah'ın izniyle duruş itibarıyla her zaman masumun yanında olacağız. Katliamın, katil sürülerinin de karşısında olacağız." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.10.2024 - 13:15 Güncelleme: 09.10.2024 - 13:21
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        BBP Genel Başkan Yardımcısı Alfatlı, Bursa'da konuştu:
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        Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkan Yardımcısı Ekrem Alfatlı, İsrail'in Gazze ve Lübnan'a saldırılarına ilişkin, "Allah'ın izniyle duruş itibarıyla her zaman masumun yanında olacağız. Katliamın, katil sürülerinin de karşısında olacağız." dedi.

        Alfatlı, Bursa'nın Yıldırım ilçesindeki Kaplıkaya Cazibe Merkezi Sosyal Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında, 1 yıldır dünyanın belki de şu ana kadar gördüğü en büyük kötülüklerin Gazze'de yaşandığını söyledi.

        Orta Doğu'nun bir bölümünün adeta kan gölü haline getirildiğini ve artık sözün bittiği yerde olduklarını belirten Alfatlı, şöyle devam etti:

        "Allah'ın izniyle duruş itibarıyla her zaman masumun yanında olacağız. Katliamın, katil sürülerinin de karşısında olacağız. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kurumsal kimliğinin de büyük Türk milletinin de iyi insanların da bu konuda dirayetli ve kararlı olduklarını görüyorum ancak artık bu konuyla ilgili söylenecek sözün bittiği, eyleme geçilecek noktaya gelinmiştir. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın da bahsettiği gibi bir hayalleri var, ham hayalleri var ve sapkın düşünceleri var. Bu sapkın düşünce ve bu ham hayallerinin, bu katliamları yapma gerekçelerini ortaya koydukları bu hayallerin bir bölümü de Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin sınırları içerisinde. Biz bunu yok sayamayız, görmezden gelemeyiz. Bununla ilgili mutlaka ve mutlaka büyük Türk milleti olarak, parlamentomuz başta olmak üzere bütün iyi insanlar ve basınımıza bu konuda çok büyük görev düşüyor ki ben Türk basınının bu konuda gerçekten doğru yerde durduğunu, insanlık tarafında durduğunu, mazlumun tarafında durduğunu müşahede ediyorum."

        Alfatlı, dün TBMM Genel Kurulu'nda, İsrail'in Lübnan'ı işgal girişimi ve bölgede yaşanan gelişmelerin ele alındığı kapalı oturum gerçekleştirildiğini hatırlattı.

        Bunu kıymetli bulduklarını dile getiren Alfatlı, "Türk Devletleri Teşkilatı bu noktada çok önemli. Bazı İslam ülkeleri ve vatandaşları bu konuda aktifler ve Avrupa'da gerçekten bu katliama 'dur' diyecek ve dünyanın birçok ülkesinde vatandaşlar var ancak yöneticilerin de beyinlerinin, ruhlarının ve kalplerinin satılmış olduğunu, bir yere bağlı olduğunu da üzülerek görüyoruz. Bu bahis gerçekten hepimizin canını ve ruhunu daraltıyor ama Allah'ın izniyle de inşallah bu zulümden, bu zalimlikten hep birlikte kurtulacağız." diye konuştu.

        Tekirdağ'da cinsel istismar ve darp sonucu yaşamını yitiren Sıla bebeğin cenazesinin toprağa verildiğini anımsatan Alfatlı, parti olarak, çocukları istismar edenler ile masumları şehit eden terör örgütü üyelerine idam cezasının getirilmesini istediklerini sözlerine ekledi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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