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        Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Yılmaz, İyilik Okulu Projesi'nin 10. yıl programında konuştu:

        Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz, kötülüğü bizzat yaymak isteyenlere karşı gençlerin iyilik hareketinin içinde bulunmaları gerektiğini söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.10.2024 - 14:45 Güncelleme: 09.10.2024 - 15:08
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        Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Yılmaz, İyilik Okulu Projesi'nin 10. yıl programında konuştu:
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        Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz, kötülüğü bizzat yaymak isteyenlere karşı gençlerin iyilik hareketinin içinde bulunmaları gerektiğini söyledi.

        Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü, ÖNDER İmam Hatipliler Derneği ve Deniz Feneri Derneğince yardımlaşma, dayanışma ve paylaşma gibi iyilik kavramlarının öğrencilere anlatılması amacıyla hayata geçirilen İyilik Okulu Projesi'nin 10. yılı dolayısıyla Bursa'nın Yıldırım ilçesindeki Barış Manço Kültür Merkezi'nde program düzenlendi.

        Bakan Yardımcısı Yılmaz, İstiklal Marşı'nın okunması ve Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda yaptığı konuşmada, iyilik hareketinin olmadığı yerde kötülüğün artarak devam edeceğini söyledi.

        İyilik ile kötülüğün mücadelesini insan vücudundaki alyuvarlar ile akyuvarların hareketlerine benzeten Yılmaz, "İyilik ne zaman pasif olursa kötülük orada aktif olmaya devam edecektir. Onun için hayatımız boyunca iyilik yapmanın çabası, gayreti içinde olursak iyilikler yaygınlaşacak ve kötülük hiçbir zaman galip gelemeyecektir." ifadesini kullandı.

        Yılmaz, İyilik Okulu Projesi'nin ilk olarak 10 yıl önce Deniz Feneri Derneği ile İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında imzalanan protokolle hayata geçirildiğini hatırlattı.

        Dalga dalga büyüyen projenin 5 yıldır Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde devam ettiğini, ortaokul ve liselerin yanı sıra Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğüne bağlı Halk Eğitimi Merkezlerinde yürütüldüğünü anlatan Yılmaz, şunları kaydetti:

        "Bu çalışma tam da bugünlerde özellikle 1 yıldır dünyada yaşadığımız küresel, örgütsel terör faaliyeti ve kötü faaliyetlere karşı ve ülkemizde ara ara cereyan eden maalesef geçen günlerde de yüreğimizi yakan yavrularımızın aramızdan ayrılmasıyla kötülük hadiseleri de aslında bize diyor ki 'Sizin iyilik konusunda daha çok iş yapmanız lazım.' Kötülüğü bizzat yaymak isteyen, bunu farklı şekilde ifade eden, kötülüğün ve kötülerin sembolü olan, 'şeytanın adamları' olduğunu ifade etmek isteyen düşünceye, zihniyete karşı gençler olarak iyilik hareketinin içinde bulunmanız gerekiyor."

        Yılmaz, projenin il ve ilçelerde "iyilik projesi koordinatörü" olarak görev yapacak kişilerin önderliğinde yürütüleceğini söyledi.

        Bu kişilerin projeyi yaygınlaştırmak için çaba sarf edeceğini belirten Yılmaz, şöyle konuştu:

        "Gönüllerimizde iyilik tohumları ekilmesi için gayret edecekler. Biz gönüllerimize iyilik tohumlarını ektikçe o iyilik tohumları büyüyecek, hem kendi hayatımızda hem de bizden sonraki insanların hayatında meyvelerini verecektir. Şundan hiç endişeniz olmasın ki bizim bugün hayatımızda, yeşil Bursa'mızda, bu güzel Osmanlı'nın kurucu şehri, bu güzel evliyalar diyarı şehirde bizden önceki insanlar iyilikler ettiler. Biz o iyiliklerden istifade ediyoruz. Onları hayırla yad ediyoruz. Şimdi sıra bizde."

        - "Dünyanın dört bir yanında iyiliği yaşatma mücadelesi veriyoruz"

        Deniz Feneri Derneği Genel Başkanı Mehmet Cengiz de Allah'ın Müslümanlara iyiliği yaşamalarını, kötülüğü menetmelerini emrettiğini dile getirdi.

        Projeyi çok daha ileri taşımayı hedeflediklerini aktaran Cengiz, "Deniz Feneri Derneği 30 yıldır bu ülkede ve dünyanın dört bir yanında iyiliği yaşatma mücadelesi veriyor. Bu merhametli milletimizin, merhamet eli olmaya çalışıyor. Zengin ile fakiri buluşturan, ihtiyaçlıyı buluşturan bir iyilik köprüsü olma vazifesi icra ediyor." değerlendirmesini yaptı.

        "İyilik Okulu"nun, Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde Türkiye genelinde 2019 yılından bu yana ilköğretimin ilk kademesi hariç tüm kademelerde uygulanan bir proje haline geldiği bilgisini veren Cengiz, şöyle konuştu:

        "Biz iyiliği, okullarımızda eğitimin bir parçası olarak çocuklarımıza, yavrularımıza anlattığınız için Deniz Feneri ailesi olarak çok bahtiyar olduğumuzu özellikle ifade etmek istiyorum. Dünyada zulüm, kan, acı, gözyaşı her geçen gün artmakta ve Türkiye'nin etrafı, İslam coğrafyası adeta kan gölüne dönmüş durumda. Bu kadar zulüm, acı, gözyaşı ve kötülüğün olduğu bir yerde iyilik okuluna, yeni yetişen nesillerimize, sevgili gençlerimize iyiliği anlatmaya, onlara iyilik hikayelerinden sunumlar yapmaya çok ihtiyacımız var."

        Bursa Vali Yardımcısı Kadir Sertel Otcu, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz ve Deniz Feneri Derneği Yönetim Vekili Recep Koçak da katılımcılara hitap etti.

        Programa, Bursa İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alireisoğlu, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, öğrenciler ve öğretmenler katıldı.

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