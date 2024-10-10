Karacabey İlçe Emniyet Müdürlüğüne 10 yeni araç tahsis edildi

Açıktan hırsızlık olayları 131'den 30'a, oto hırsızlığı 16'dan 5'e, otodan hırsızlık 55'ten 10'a, evden hırsızlık 102'den 26'ya, iş yerinden ve kurumdan hırsızlık 75'den 29'a, motosiklet hırsızlığı ise 95'ten 12'ye düştü.

Karacabey İlçe Emniyet Müdürlüğünün başarılı çalışmaları sonucunda, 1 Ocak-30 Eylül 2023'te 550 asayiş olayı, bu sene aynı dönemde 228 olay meydana geldi. İlçede asayiş olayları bu süreçte yüzde 58 azaldı.

Yeni araçlarla, Karacabey'deki asayişin sağlanması ve halkın güvenliğinin artırılması adına önemli katkı sağlanması amaçlanıyor. Emniyet Müdürlüğü, bu destekle görevlerini daha etkin yerine getirmeyi hedefliyor.

Karacabey İlçe Emniyet Müdürlüğüne, Karacabey Güvenlik Hizmetleri Destekleme Derneği ve Bursa Emniyetini Destekleme Derneğinin katkılarıyla temin edilen 10 yeni araç, resmi olarak hizmete alındı.

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