Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Bursa'da takla atan otomobildeki 4 kişi yaralandı

        Bursa'nın Osmangazi ilçesinde kaldırıma çarpıp takla atan otomobildeki 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.10.2024 - 05:41 Güncelleme: 13.10.2024 - 05:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bursa'da takla atan otomobildeki 4 kişi yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bursa'nın Osmangazi ilçesinde kaldırıma çarpıp takla atan otomobildeki 4 kişi yaralandı.

        Oğuzhan S. idaresindeki 35 AE 0454 plakalı otomobil, Gaziakdemir Mahallesi Mudanya Caddesi'nde kaldırıma çarparak takla attı.

        Kazada, sürücü ile Ersin A, Enes D. ve Tolga B. yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Evde ve bahçede 3 kişi ölü bulundu
        Evde ve bahçede 3 kişi ölü bulundu
        İnşaat alanındaki toprak kaydı! Bina boşaltıldı
        İnşaat alanındaki toprak kaydı! Bina boşaltıldı
        İstanbul'da sağanak etkili oldu
        İstanbul'da sağanak etkili oldu
        Kadın kılığında gelip silahını ateşledi
        Kadın kılığında gelip silahını ateşledi
        Uçakta panik!
        Uçakta panik!
        Özbek ve yönetimi ibra edildi!
        Özbek ve yönetimi ibra edildi!
        Altın Portakal 'Mukadderat'ın oldu
        Altın Portakal 'Mukadderat'ın oldu
        ABD'den İsrail'e füze savunma sistemi
        ABD'den İsrail'e füze savunma sistemi
        "Kadifekale ve Harmandalı imara kapatılmalı"
        "Kadifekale ve Harmandalı imara kapatılmalı"
        Aile katliamı: 6 ölü!
        Aile katliamı: 6 ölü!
        Neonazi, Hitler'in sevdiği dağa tırmanırken öldü
        Neonazi, Hitler'in sevdiği dağa tırmanırken öldü
        'Tek bir kuruş bile bütçeye gitmeyecek'
        'Tek bir kuruş bile bütçeye gitmeyecek'
        Gelişen oyunumuzu keyifle izliyorum
        Gelişen oyunumuzu keyifle izliyorum
        Fenerbahçe için zorlu 3 hafta!
        Fenerbahçe için zorlu 3 hafta!
        Uçakta doğan bebekler nerenin vatandaşı oluyor?
        Uçakta doğan bebekler nerenin vatandaşı oluyor?
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kabine'de değişim mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kabine'de değişim mesajı
        “Bir vahşet çağının içinde yaşıyoruz”
        “Bir vahşet çağının içinde yaşıyoruz”
        ABD'den Türkiye'yle enerjide işbirliği mesajı
        ABD'den Türkiye'yle enerjide işbirliği mesajı
        Doğal mucize chia tohumunun faydaları nelerdir?
        Doğal mucize chia tohumunun faydaları nelerdir?
        2024’ün en çok iş yapan 10 korku filmi
        2024’ün en çok iş yapan 10 korku filmi

        Benzer Haberler

        Dedesini, dedesinin birlikte yaşadığı kadını ve evdeki 1 kişiyi bıçak ve ba...
        Dedesini, dedesinin birlikte yaşadığı kadını ve evdeki 1 kişiyi bıçak ve ba...
        GÜNCELLEME - Bursa'da bir evde ve bahçesinde 3 kişi öldürülmüş halde bulund...
        GÜNCELLEME - Bursa'da bir evde ve bahçesinde 3 kişi öldürülmüş halde bulund...
        Bursa'da bir evde ve bahçesinde 3 kişi öldürülmüş halde bulundu
        Bursa'da bir evde ve bahçesinde 3 kişi öldürülmüş halde bulundu
        Dedesini, dedesinin birlikte yaşadığı kadını ve evdeki 1 kişiyi bıçak ve ba...
        Dedesini, dedesinin birlikte yaşadığı kadını ve evdeki 1 kişiyi bıçak ve ba...
        Bursaspor Basketbol - Anadolu Efes: 78-99
        Bursaspor Basketbol - Anadolu Efes: 78-99
        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi
        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi