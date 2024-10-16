Mudanyalı kadınlara meme kanserinde erken teşhisin önemi anlatıldı

Söyleşi bitiminde kadınlar, protez model üzerinde kendi kendine teşhisle ilgili bilgi aldı.

Emekli öğretmen Aysel Okumuş ve Müge Dalgıç ise kendi kanser süreçlerini paylaşarak, stresin yenilmesinin önemine dikkati çekti.

Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, programda yaptığı konuşmada, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığınca Sağlıklı Hayat Merkezine bağlı Kanser Erken Teşhis Tarama ve Eğitim Merkezi (KETEM) işbirliğiyle Mudanyalı kadınlara ücretsiz ve randevusuz kanser taramaları yapılacağını açıkladı.

Bursa'nın Mudanya ilçesinde belediye tarafından "Meme Kanseri Bilinçlendirme ve Farkındalık Ayı" etkinlikleri kapsamında panel düzenlendi.

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