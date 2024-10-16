Basketbol: FIBA Erkekler Avrupa Kupası
Salon:TOFAŞ
Hakemler: Paulo Marques (Portekiz), Blatz Zupancic (Slovenya), Petr Blahout (Çekya)
Bursaspor Basketbol: Pipes 8, Brown 17, Grantham 16, Mutaf 8, Gavrilovic 20, Ömer Utku Al 7, Michineau 4, Sharma 6, Berkay Candan
Anorthosis Famagusta: Garrett 2, Smith 13, Maragkos 10, Sanadze 15, Williams 8, Eleftheriou, lliadis 5, Gregory Williams 7, Leronymidis, Townes 19
1. Periyot: 20-19
Devre: 41-38
3. Periyot: 63-55
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