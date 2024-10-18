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        İznik Gölü'ndeki batık bazilika gelecek yıl ziyarete açılacak

        Bursa'nın İznik ilçesinde 10 yıl önce göl kıyısının 20 metre açığında 1,5-2 metre derinlikte bulunan batık bazilika (büyük kilise yapısı), 2025'ten itibaren ziyaret edilebilecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.10.2024 - 16:33 Güncelleme: 18.10.2024 - 16:33
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        İznik Gölü'ndeki batık bazilika gelecek yıl ziyarete açılacak
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        Bursa'nın İznik ilçesinde 10 yıl önce göl kıyısının 20 metre açığında 1,5-2 metre derinlikte bulunan batık bazilika (büyük kilise yapısı), 2025'ten itibaren ziyaret edilebilecek.

        Büyükşehir Belediyesince düzenlenen "İznik Kazı Çalışmaları Bilgilendirme Toplantısı" ile Roma tiyatrosu, Hisardere nekropol alanı, çini fırınları ve İznik Gölü Bazilikal Kilisesi'ni kapsayan kazı çalışmalarının dönem sonu değerlendirmesi, kazı alanı yakınında gerçekleştirildi.

        Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, toplantıda yaptığı konuşmada, İznik'in dünyanın kültürel anlamda en kıymetli bölgelerinden olduğunu söyledi.

        Bazilikanın inanç tarihinde önemli bir yere sahip olduğunu belirten Bozbey, şunları kaydetti:

        "Prof. Dr. Mustafa Şahin'in kazı başkanlığında çalışmalar devam etmektedir. Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak çalışmaların devam etmesine katkı sağlıyoruz. İznik Gölü Bazilikal Kilisesi, Birinci Konsil'in kabulünün 1700'üncü yılı olan 2025 yılında ziyarete açılacaktır. 2025 yılı İznik ve Bursa için önemli bir yıldır. Dünyada İznik'in ve Bursa'nın yerinin önemli olduğu vurgusunu oluşturmalıyız. Bu algıyı oluşturursak bölgeye ve Bursa'ya daha fazla turist gelecektir, turizm payımız da artacaktır."

        İl Kültür ve Turizm Müdürü Kamil Özer de Bursa'daki Hanlar Bölgesi, Sultan Külliyeleri ve Cumalıkızık'ın Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütünce (UNESCO) 2014'te Dünya Mirası Listesi'ne dahil edildiğini hatırlattı.

        İznik'in de bu listeye alınması için çalışmaların sürdüğünü ifade eden Özer, "Bursa'da 31 müze, 2 ören yeri bulunuyor. 2023 yılında 1 milyon 800 bin ziyaretçi müzeleri ziyaret etti, 2024 eylül ayı itibarıyla ziyaretçi sayısı 1 milyon 300 bini buldu. Bursa Büyükşehir Belediyesi ile yapılan protokol kapsamında 5 yıl sürecek kazılarla ilgili çalışmaları başlattık. Kültürel ve tarihi çalışmalara destek veren Bursa Büyükşehir Belediyesine ve İznik Belediyesine teşekkür ediyorum." diye konuştu.

        İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta, Bursa Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şahin, Dokuz Eylül Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Aygün Ekin Meriç ve kurum amirlerinin katıldığı programın ardından bazilika alanında inceleme yapıldı, Roma tiyatrosu ve "Tarihin Ev Sahibi İznik" adlı sergi gezildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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