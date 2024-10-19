Bursa'da firari hırsız, evin arka kapısından kaçarken yakalandı

Hırsızlık suçundan 23 yıl 5 ay hapis cezası bulunan D.B'nin Şirinevler Mahallesi'nde bir evde saklandığı bilgisine ulaşan ekipler, bu adrese operasyon düzenledi.

Yıldırım İlçe Emniyet Müdürlüğü Yavuzselim Polis Merkezi Amirliği ile Yıldırım Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri aranan kişilere yönelik çalışma yaptı.

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