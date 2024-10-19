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        Bursa'da firari hırsız, evin arka kapısından kaçarken yakalandı

        Bursa'da hakkında 23 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, polis ekiplerince yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.10.2024 - 10:56 Güncelleme: 19.10.2024 - 10:56
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        Bursa'da firari hırsız, evin arka kapısından kaçarken yakalandı
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        Bursa'da hakkında 23 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, polis ekiplerince yakalandı.

        Yıldırım İlçe Emniyet Müdürlüğü Yavuzselim Polis Merkezi Amirliği ile Yıldırım Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri aranan kişilere yönelik çalışma yaptı.

        Hırsızlık suçundan 23 yıl 5 ay hapis cezası bulunan D.B'nin Şirinevler Mahallesi'nde bir evde saklandığı bilgisine ulaşan ekipler, bu adrese operasyon düzenledi.

        Evin arka kapısından kaçmaya çalışırken yakalanan hükümlü, emniyetteki işlemlerin ardından cezaevi yetkililerine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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