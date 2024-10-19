Bursa'da madde bağımlısı oğlunu öldüren babanın yargılandığı davada gerekçeli karar açıklandı

Bursa'nın Gürsu ilçesinde tartıştığı oğlunu silahla öldüren babaya verilen 18 yıl 9 ay hapis cezasının gerekçeli kararı hazırlandı.

Oğlu Zekeriya Demirci'yi tabancayla vurarak öldüren Cemal Demirci'ye (66), Bursa 3. Ağır Ceza Mahkemesinde yapılan yargılamada 18 yıl 9 ay hapis cezası verilmesine ilişkin kararın gerekçesi açıklandı.

Hazırlanan 11 sayfalık gerekçeli kararda, bekar olan maktul ve engelli 2 çocuğuyla aynı evde yaşadıklarını, uyuşturucu bağımlılığı nedeniyle oğlu Zekeriya Demirci ile 25-30 yıldır uğraştığını söylediği belirtilen sanığın, "Olay günü eve 15-20 kişi gelmişlerdi. Onları eve almaması için onu uyardım. Bana 'Sen karışma' dedi. Üzerime doğru gelince ben ne yaptığımı bilmiyorum." ifadesine yer verildi.

Kararda, tartışma sırasında sanığın, Ateşli Bıçaklar ve Silahlar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun hükümlerine göre yasak niteliğine haiz tabanca ile oğlunun karın boşluğu ile başını hedef alarak iki el ateş ettiği aktarıldı.

Cemal Demirci'nin olay sırasında oğlunun, üzerine doğru yürüdüğünü ve elinde ne olduğunu anlamadığı bir cisim bulunduğunu iddia ettiği, sanığın bu iddiasının aksinin ispatlanamamış olması, ayrıca maktulün sanıkla ikamet ettikleri eve sürekli yabancı kişileri davet etmesi sebebiyle de tartıştıkları, tanık beyanlarının da bu yönde olduğu kaydedilerek, maktulden kaynaklanan bu hareketlerin sanık lehine haksız tahrik sayılarak cezasında indirim yapıldığı belirtildi.